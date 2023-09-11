الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

ختام فعاليات دورتين تدريبيتين لمعاوني النيابة الإدارية دفعتى "2017 - 2018"

معاوني النيابة الإدارية
معاوني النيابة الإدارية

شهد المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم، الإثنين فعاليات ختام الدورتين التدريبيتين الرابعة والخامسة حول “التدريب الأساسي لمعاوني النيابة الإدارية خريجي دفعتي ”2017 ـ  2018"، اللتين نظمهما مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشار أيمن نبيل، مدير المركز، لـ "61" عضوًا من أعضاء النيابة الإدارية من قاطني محافظات: الإسكندرية، الإسماعيلية، الأقصر، الجيزة، السويس، الشرقية، الغربية، المنيا، ومحافظة قنا.

تفاصيل الدورة التدريبية

وعقدت الدورتان التدريبيتان بالنظام الهجين الذي جمع بين التدريب عن بعد خلال الفترة من 7 إلى 10 سبتمبر الجاري، وكذلك الحضور الفعلي بقاعة مركز التدريب القضائي بمقر رئاسة الهيئة.

وفي كلمته التي وجهها للمتدربين، أكد المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، ضرورة بذل المزيد من الجهد في العمل، والتمسك بالقيم والتقاليد القضائية، مشددا على أهمية الاطلاع والتدريب المستمر، واكتساب الخبرات اللازمة لتمكين أعضاء النيابة الإدارية من أداء رسالتهم السامية، متمنيًا لهم دوام التوفيق في عملهم، وإعلاء سيادة القانون، وتحقيق العدالة الناجزة.

وتضمن أن البرنامج التدريبي للدورة التدريبية عددًا من المحاضرات حول التحقيق والتصرف، والقيم والتقاليد القضائية، والأخطاء الشائعة في الصياغة القضائية باللغة العربية، وكذا التعليمات القضائية للنيابة الإدارية، ومناقشة قضائية في القضايا العملية.

وقد ألقى تلك المحاضرات نخبة من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية وهم كلٍ من: المستشار محمد عبد الهادي، نائب رئيس الهيئة بمكتب فني رئيس الهيئة للتحقيقات، والمستشار سعد خليل، نائب رئيس الهيئة بمكتب فني رئيس الهيئة للفحوص، والمستشار الدكتور محمد مسعود،  الوكيل العام الأول بالمكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص، والمستشار، عصام أبو الروس،  الوكيل العام بإدارة التفتيش القضائي، والمستشار، شادي حامد،  الوكيل العام بمكتب فني رئيس الهيئة للتحقيقات.

وفي ختام الدورة، سلم رئيس هيئة النيابة الإدارية، الأعضاء المشاركين، شهادات إتمام الدورة التدريبية.

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