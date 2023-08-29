رئيس النيابة الإدارية يشهد ختام الدورة التأسيسية الثالثة للأعضاء الجدد

شَهدَ المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، فعاليات ختام الدورة التأسيسية الثالثة لأعضاء النيابة الإدارية الجدد من دفعتي ٢٠١٧ و ٢٠١٨، والتي نظمها مركز التدريب القضائي بالنيابة برئاسة المستشار أيمن نبيل، والتي انعقدت في الفترة من ٢٧ حتى ٢٩ / ٨ /٢٠٢٣ بمقر رئاسة الهيئة بالسادس من أكتوبر.

وفي كلمته، وجه المستشار حافظ عباس، الأعضاء الجُدُد على بذل المزيد من الجهد في العمل، والتمسك بالقيم والتقاليد القضائية، مؤكداً أهمية البحث العلمي والاطلاع والتدريب المستمر، واكتساب الخبرات اللازمة لتمكين عضو النيابة الإدارية من أداء رسالته السامية، متمنيًا لهم دوام التوفيق في عملهم، وإعلاء سيادة القانون، وتحقيق العدالة الناجزة.

تفاصيل البرنامج الانتخابي

وقد تضمن البرنامج التدريبي لتلك الدورة على عددٍ من المحاضرات حول التحقيق والتصرف، والقيم والتقاليد القضائية، والأخطاء الشائعة في الصياغة القضائية باللغة العربية، وكذا التعليمات القضائية للنيابة الإدارية، واختتمت بمناقشة قضائية في القضايا العملية.

هذا وقد ألقى تلك المحاضرات نخبة من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية وهم كل من: المستشار محمد عبدالهادي – نائب رئيس الهيئة بمكتب فني رئيس الهيئة للتحقيقات، والمستشار سعد خليل – نائب رئيس الهيئة بمكتب فني رئيس الهيئة للفحوص، والمستشار شادي حامد – الوكيل العام بمكتب فني رئيس الهيئة للتحقيقات.

وفي الختام، سلّم المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، الأعضاء المشاركين، شهادة إتمام الدورة التدريبية.