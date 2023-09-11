الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ندوة تثقيفية فى المستشفى الجامعى بكفرالشيخ حول مرض نقص المناعة المكتسبة

الندوة
الندوة

عقدت أولى الندوات التثقيفية لأطباء وتمريض المستشفى الجامعي بجامعة كفر الشيخ، بالتعاون بين مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، استنادًا إلى توجيهات الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وتحت إشراف الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، وبالتعاون مع الدكتور حاتم الجوهري، مدير المستشفى الجامعي بجامعة كفر الشيخ.

 آلية فحص وتشخيص مرض نقص المناعة

وتناولت الندوة موضوع مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) ، وحملت عنوان "الدليل الإرشادي القومي لفيروس نقص المناعة البشري"، حيث قدم الدكتور محمد نجيب عليوة، مسئول البرنامج القومي لمكافحة فيروس الإيدز، محاضرة حول آليات فحص وتشخيص وعلاج مرضى الإيدز وفقًا لبروتوكول 2020.

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كما أكد الدكتور عليوة خلال المحاضرة أهمية إزالة التمييز المرتبط بمرضى الإيدز، وشرح آليات التعامل في حالات الوخز، وتناولت المحاضرة أيضًا أساليب منع انتقال العدوى من الأم المصابة إلى الطفل، ومن الشريك المصاب إلى الشريك السليم.

قافلة طبية مجانية فى قرية كوم الحجر

وفي وقت سابق، فقد نظمت مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، قافلة طبية مجانية في قرية كوم الحجر بمركز الحامول، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، الدكتورة إلهام محمد، ووكيل المديرية، الدكتور طارق الشربيني.

مديرية الصحة بكفر الشيخ المستشفي الجامعي بكفر الشيخ كفر الشيخ البرنامج الوطني لمكافحة مرض نقص المناعة المكتسبة HIV

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