السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بدء توقيع الكشف الطبي علي طلاب جامعة كفر الشيخ الجدد

الكشف الطبي
الكشف الطبي

تستقبل جامعة كفرالشيخ الطلاب الجدد المرشحين لكليات الجامعة للعام الجامعي 2024/2023، لإجراء الكشف الطبي، بدء من اليوم السبت حتى يوم الأحد المقبل الموافق ٢٤ سبتمبر، كما هو موضح بالجدول الذي تم إعداده، تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد مصطفى عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وسيتم فتح التسجيل حاليًا لكليات الطب والعلاج الطبيعي والأسنان والصيدلة والألسن، وباقي الكليات تباعًا.

خطوات التقدم للكشف الطبي

أولًا: الدخول على موقع التسجيل من خلال الرابط التالي: http://mis.kfs.edu.eg/misclinic/

ثانيًا: طباعة الإستمارة عبر الموقع بالرقم القومى من خلال التقرير ولصق صورة شخصية 4*6 و التوجه لتوقيع الكشف الطبي فى الموعد والمكان المحدد بالجدول المرفق.

ثالثًا: الاوراق المطلوبه للتقديم بالكلية بعد الانتهاء من الكشف الطبي ودفع المصروفات الدراسية على منظومة الدفع الإلكتروني.

أصل شهادة الثانوية العامة + 3 صور من شهادة الثانوية العامة.

2 صور من بطاقة الترشيح.

شهادة ميلاد كمبيوتر جديدة بالرقم الثلاثي.

4 صور من البطاقة الشخصية للطالب و 3 صور من البطاقة الشخصية لولي الأمر.

8 صور شخصية "4*6"

نموذج 2 جند ونموذج 6 جند للبنين.

إيصال الدفع المصروفات من خلال الدفع الإلكتروني في منظومة الدفع عن طريق الفيزا كارد عن طريق الرابط

https://payments.kfs.edu.eg/...

أوراق الكشف الطبي بعد توقيع الكشف الطبي لائق.

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