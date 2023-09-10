"100 يوم صحة".. تقديم خدمات لـ2 مليون و300 ألف مواطن بكفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ أن مبادرة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرات الرئيس السيسي وذلك منذ انطلاقها الاحد 25 يونيو حتى 8 سبتمبر 2023، لـ 2 مليون و300 ألف و855 مواطناً، ما بين مبادرات رئاسية وإحالة ( المبادرات الرئاسية وقوافل طبية وتنظيم أسرة ونفقة دوله وغير قادرين وعيادات خارجية وطوارئ مستشفيات ووحدات طب أسرة ومراكز طبية)، إضافة مبادرات الصحة العامه ل 258 ألف و93 مواطناً، وإحالة 24 ألف و 846 للمستشفيات لاستكمال الفحوصات والعلاج.

صحة كفر الشيخ: تطعيم 461 ألف طفل ضمن المسح الميداني

أضافت د.إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، وتم تطعيم 461 ألف و355طفل ضمن أعمال المسح الميداني للتطعيمات الروتينية، إضافة الى تقديم الخدمات الاخرى في مجال تنظيم الأسرة، والخدمات الوقائية، والعلاجية، وتقديم الخدمات التوعوية والتثقيف الصحى وذلك ضمن فعاليات المبادرة

أضافت د.إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، وتم تطعيم 461 ألف و355طفل ضمن أعمال المسح الميداني للتطعيمات الروتينية، إضافة الى تقديم الخدمات الاخرى في مجال تنظيم الأسرة، والخدمات الوقائية، والعلاجية، وتقديم الخدمات التوعوية والتثقيف الصحى وذلك ضمن فعاليات المبادرة