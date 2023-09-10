"100 يوم صحة".. تقديم خدمات لـ2 مليون و300 ألف مواطن بكفر الشيخ
أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ أن مبادرة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرات الرئيس السيسي وذلك منذ انطلاقها الاحد 25 يونيو حتى 8 سبتمبر 2023، لـ 2 مليون و300 ألف و855 مواطناً، ما بين مبادرات رئاسية وإحالة ( المبادرات الرئاسية وقوافل طبية وتنظيم أسرة ونفقة دوله وغير قادرين وعيادات خارجية وطوارئ مستشفيات ووحدات طب أسرة ومراكز طبية)، إضافة مبادرات الصحة العامه ل 258 ألف و93 مواطناً، وإحالة 24 ألف و 846 للمستشفيات لاستكمال الفحوصات والعلاج.
- صحة كفر الشيخ: تطعيم 461 ألف طفل ضمن المسح الميداني
أضافت د.إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، وتم تطعيم 461 ألف و355طفل ضمن أعمال المسح الميداني للتطعيمات الروتينية، إضافة الى تقديم الخدمات الاخرى في مجال تنظيم الأسرة، والخدمات الوقائية، والعلاجية، وتقديم الخدمات التوعوية والتثقيف الصحى وذلك ضمن فعاليات المبادرة
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- وقامت عيادات تنظيم الاسرة والصحة الإنجابية الثابتة والمتنقلة بتقديم خدماتها إلى 180 ألف و 746 منتفعة، إضافة إلى 177 ألف و26 زيارة للمنتفعات الحاصلات على وسائل تنظيم الاسرة وتم صرف 174 ألف و647 وسيلة تنظيم الأسرة ،وعمل 208 ألف و 485 زيارة عن طريق الرائدات الريفيات.
وذلك ضمن فعاليات المبادرة، وقامت عيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الثابتة والمتنقلة بتقديم خدماتها إلى 149 ألف و496 منتفعة بالإضافة إلى 144 ألف و 419 زيارة المنتفعات الحاصلات على وسائل تنظيم الاسرة، وتم صرف 141 ألفا و319 وسيلة تنظيم الأسرة وعمل 170 ألف و 862 زيارة عن طريق الرائدات الريفيات.
- صرف العلاج لـ31 ألف متردد ضمن العيادات المتنقلة
وأكدت الدكتورة أمال حجاج، منسق عام المبادرات الرئاسية، تم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية وصرف العلاج ل 31 ألف و328 متردد، ضمن العيادات المتنقلة التابعة للقوافل الطبية، وتحويل 513 حالات للمستشفيات لإستكمال العلاج، بالإضافة للمرور عن طريق فرق مراقبة الأغذية على 3646 منشأة غذائية، وأخذ 814 عينة مواد غذائية، وتحرير 1523 محضر للمنشآت المخالفة، وضبط 119 منشأة بدون ترخيص، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت بالإضافة إلى إعدام 2 مليون و170 ألف و5 كيلو من الأغذية المختلفة ، و402 لتر سوائل، وأنه تم المرور على 553 محطة لمياه الشرب، و 125 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحى.