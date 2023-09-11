تقرير عربى يستعرض أهم مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر فى مصر

قال تقرير صادر من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، إن قطاع الطاقة المتجددة تصدر المرتبة الأولى من حيث التكلفة الاستثمارية لأهم عشرة مشاريع في المنطقة العربية خلال عام 2022، وذلك من خلال 6 مشاريع خمسة منها في مصر وواحد بالمغرب بقيمة 63.1 مليار دولار وبحصة 31.5 من الإجمالي.

وتابع التقرير الذي حصل "الدستور" على نسخة منه، أن قطاع النفط والغاز والفحم حل في المرتبة الثانية مستحوذًا على 4 مشاريع بقيمة 25.3 مليار دولار وبحصة 12.6% من الإجمالي، وبلغت نسبة المشاريع التي وفرت أكثر من 100 فرصة عمل للمشروع نحو 14.5% من إجمالي المشاريع خلال عام 2022، وتراوح عدد الوظائف الجديدة ما بين 50 و100 وظيفة في 124 مشروعًا بحصة 7.7% من الإجمالي، بينما وفر 78% من المشاريع أقل من 50 وظيفة للمشروع الواحد.

وأشار تقرير المؤسسة إلى أن لكسمبورج حلت في المرتبة الأولى كأضخم مصدر للمشاريع في المنطقة العربية من حيث متوسط تكلفة المشروع والتي بلغت 1.7 مليار دولار للمشروع، وذلك رغم أنها احتلت المرتبة التاسعة على صعيد التكلفة.

وفيما يلي قائمة بأهم المشاريع الاستثمارية المنتجة للهيدروجين الأخضر في مصر

مصنع الهيدروجين الأخضر فى منطقة العين السخنة

أعلنت مجموعة ACME الهندية للطاقة في أغسطس 2022 عزمها استثمار نحو 13 مليار دولار لبناء مصنع للهيدروجين الأخضر في العين السخنة على لإنتاج نحو 2.2 مليار طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا، وذلك من خلال توقيعها لمذكرات تفاهم مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والصندوق السيادي المصري والشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة المتجددة، ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 3000 فرصة عمل جديدة.

محطة إنتاج الوقود الأخضر فى منطقة العين السخنة

أعلنت شركة الطاقة جلوبليك البريطانية في أغسطس 2022 عزمها بناء محطة لإنتاج الهيدروجين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بقيمة 11 مليار دولار وبطاقة 2 مليون طن سنويًا ومن المقرر أن يوفر المشروع نحو 3000 فرصة عمل، وفي هذا الصدد وقعت الشركة مذكرات تفاهم مع هيئة الطاقة المتجددة والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والصندوق السيادي للاستثمار والتنمية والشركة المصرية لنقل الكهرباء.

مزارع طاقة الرياح فى منطقة خليج السويس

أعلنت شركة "مصدر" الإماراتية في نوفمبر 2022 عن عزمها استثمار 10.8 مليار دولار لتطوير مزارع لإنتاج طاقة الرياح في منطقة خليج السويس بالشراكة مع شركتي إنفينيتي باور وشركة حسن علام للمرافق، ومن المتوقع أن تنتج مزرعة الرياح المكتملة 47790 جيجاوات/ ساعة من الطاقة النظيفة سنويًا للسوق المحلية، وسيوفر المشروع نحو 3200 فرصة عمل جديدة.

منشأة لإنتاج الهيدروجين فى مصر

وأعلنت شركة أسترالية في مجال الطاقة المتجددة عن عزمها استثمار 10 مليارات دولار في بناء منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا في مصر يتم تشغيلها بواسطة محطات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وبطاقة إجمالية تصل إلى 9.20 جيجاوات، ومن المقرر أن يوفر المشروع نحو 3000 فرصة عمل جديدة .