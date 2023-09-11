الإثنين 11 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة التضامن: تكثيف الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الإدمان

نيفين القباج
نيفين القباج

عقد مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي اجتماعًا برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، لاستعراض جهود الصندوق خلال العام المالي 2022/ 2023، واعتماد خطة العمل للعام الجاري، بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وممثلي وزارات الدفاع والداخلية والعدل والصحة والمالية، بالإضافة لممثل عن النيابة العامة وأعضاء مجلس إدارة الصندوق.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على استمرار تكثيف الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، لا سيما المناطق المطورة في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن الاجتماعي بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات" الأسمرات، المحروسة، حدائق أكتوبر، وبشاير الخير، روضة السيدة، إسطبل عنتر، حي الضواحي ببورسعيد، والمناطق المجاورة الجاري تطويرها، حيث تم تنفيذ 140 ألف زيارة منزلية لتوعية الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي.

وزيرة التضامن تستقبل وفدًا من البرلمان العراقى لبحث التعاون فى علاج مرضى الإدمان

واستقبلت العيادات التابعة للصندوق بالمناطق المطورة 18594 مريض إدمان "جديد ومتابعة" وتقديم المشورة وإحالة المرضى لتلقى العلاج مجانًا وفى سرية تامة في المراكز التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن والبالغ عددها 28 مركزًا علاجيًا في 17 محافظة حتى الآن، بجانب الإعداد لافتتاح 6 مراكز علاجية جديدة خلال العام الجاري.

كوادر تطوعية

ولفتت إلى أن صندوق مكافحة الإدمان نجح في إعداد كوادر تطوعية من أبناء المناطق المطورة، وتدريبهم بشكل جيد للمشاركة في توعية أسرهم بأضرار الإدمان، أيضًا تم تنفيذ برامج لبناء المهارات الحياتية للنشء والشباب بالمدارس ومراكز الشباب وقصور الثقافة، كذلك تنفيذ سلسلة من الأنشطة الموجهة للأطفال بالمناطق المطورة حول أضرار التدخين والإدمان بمشاركة 5000 طفل، بجانب تنفيذ وزارة التضامن الاجتماعى برنامج "وعى"، حيث يتضمن 12 رسالة توعوية منها مكافحة تعاطى المخدرات والزيادة السكانية والكشف المبكر عن الإعاقة والزيادة السكانية.

الإدمان والتعاطي نيفين القباج عمرو عثمان الادمان التضامن الاجتماعي

مواد متعلقة

وزير العمل يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بشرم الشيخ..ويسلم عقود عمل لذوي همم بالمحاف

برنامج توعوى لـ14 ألف عامل فى غزل المحلة بأضرار المخدرات

جامعة القناة تُسهم فى رفع وعى الشباب بخطورة المخدرات

صندوق مكافحة الإدمان يطلق المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي للكوادر التطوعية في 11 محافظة

صندوق مكافحة الإدمان ينفذ سلسلة أنشطة توعوية للوقاية من تعاطي المخدرات بمنطقة المحروسة واسطبل عنتر

صندوق مكافحة الإدمان ينظم زيارة ميدانية لطلاب جامعة حلوان المتفوقين دراسيًا الى مراكز العزيمة

بالتفصيل.. خطة صندوق علاج الإدمان بالمناطق المطورة

صندوق مكافحة الإدمان ينفذ أنشطة توعوية جديدة للوقاية من تعاطي المخدرات بحدائق أكتوبر

الأكثر قراءة

وفاة 150 جراء السيول فى شرق ليبيا.. ومصر تتضامن مع الضحايا

أردوغان: نعمل على تنشيط مجلس التعاون الاستراتيجى رفيع المستوى مع مصر

حقيقة فرض 1000 دولار على السائحين القادمين إلى مصر

الهلال الأحمر الليبية تكشف لـ"الدستور" تفاصيل مواجهة إعصار "دانيال" وحجم الخسائر

طوارئ فى الإسكندرية بسبب العاصفة "دانيال".. و6 تعليمات مهمة للمواطنين

أتربة تغطى السماء.. العاصفة دانيال تصل الإسكندرية وإجراءات عاجلة بالمحافظة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

السيسى.. وغاندى

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

محمود خليل

الهارب إلى «المئذنة»

سارة الشلقاني

أشرف مروان والكهول المتصارعة

د هند جاد

دكر كحول

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

وائل لطفي

فى قلب العالم

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الجانب الآخر لمزاعم إسرائيل حول أشرف مروان.. حرب بين الأجهزة الأمنية

عاجل .. الموساد يهدد باغتيال قيادات إيرانية

مساعدات بالذكاء الاصطناعى وإجلاء الإسرائيليين.. تحركات إسرائيل عقب زلزال المغرب