وزيرة التضامن: تكثيف الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الإدمان

عقد مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي اجتماعًا برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، لاستعراض جهود الصندوق خلال العام المالي 2022/ 2023، واعتماد خطة العمل للعام الجاري، بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وممثلي وزارات الدفاع والداخلية والعدل والصحة والمالية، بالإضافة لممثل عن النيابة العامة وأعضاء مجلس إدارة الصندوق.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على استمرار تكثيف الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، لا سيما المناطق المطورة في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن الاجتماعي بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات" الأسمرات، المحروسة، حدائق أكتوبر، وبشاير الخير، روضة السيدة، إسطبل عنتر، حي الضواحي ببورسعيد، والمناطق المجاورة الجاري تطويرها، حيث تم تنفيذ 140 ألف زيارة منزلية لتوعية الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي.

واستقبلت العيادات التابعة للصندوق بالمناطق المطورة 18594 مريض إدمان "جديد ومتابعة" وتقديم المشورة وإحالة المرضى لتلقى العلاج مجانًا وفى سرية تامة في المراكز التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن والبالغ عددها 28 مركزًا علاجيًا في 17 محافظة حتى الآن، بجانب الإعداد لافتتاح 6 مراكز علاجية جديدة خلال العام الجاري.

كوادر تطوعية

ولفتت إلى أن صندوق مكافحة الإدمان نجح في إعداد كوادر تطوعية من أبناء المناطق المطورة، وتدريبهم بشكل جيد للمشاركة في توعية أسرهم بأضرار الإدمان، أيضًا تم تنفيذ برامج لبناء المهارات الحياتية للنشء والشباب بالمدارس ومراكز الشباب وقصور الثقافة، كذلك تنفيذ سلسلة من الأنشطة الموجهة للأطفال بالمناطق المطورة حول أضرار التدخين والإدمان بمشاركة 5000 طفل، بجانب تنفيذ وزارة التضامن الاجتماعى برنامج "وعى"، حيث يتضمن 12 رسالة توعوية منها مكافحة تعاطى المخدرات والزيادة السكانية والكشف المبكر عن الإعاقة والزيادة السكانية.