أشرف عبدالباقي مولود برج العذراء.. فما صفاته؟

يصادف اليوم عيد ميلاد مكتشف المواهب أشرف عبد الباقي وهو من مواليد برج العذراء الذين يحبون المنطق والعمل وهم ملهمون لمن حولهم في أغلب الأحيان.

صفات العذراء

يتمتع مواليد برج العذراء بالسلاسة عندما يتعلق الأمر بأسلوبهم في الحياة، هذه العلامة الأرضية تسعى إلى الكمال في القلب ولا تخشى تحسين مهاراتها من خلال الممارسة الدؤوبة.

يحكم برج العذراء الجهاز الهضمي مما يجعل هذه العلامات الأرضية متناغمة بشكل خاص مع الطعام، إنهم على دراية تامة بكل التفاصيل الخاصة بالطهي.

يتعامل برج العذراء مع المعلومات مثل الكمبيوتر، حيث يحول حتى مجموعة المعلومات الأكثر تشويشًا إلى مفاهيم منظمة وواضحة، وعلى الرغم من أن مواليد برج العذراء يتوقون إلى الدقة في جميع مساعيهم، إلا أنهم يجب أن يتذكروا أن المطاردة المستمرة للمثل الأعلى يمكن أن تكون مدمرة عند تطبيقها على أنفسهم أو على الآخرين.

يريد برج العذراء المساعدة، إنهم أصدقاء وعشاق طيبون ولطيفون وداعمون يستخدمون ذكائهم المذهل وسعة الحيلة لحل المشكلات، فبرج الحوت يقوم بالتوجيه من خلال الروحانية، لكن برج العذراء يريد المساعدة على المستوى العملي، حيث يسعى مواليد العذراء إلى توفير حلول عملية وتحسين الأنظمة المعطلة، إنهم منهجيون وملتزمون ومجتهدون، وهم معلمون ومعالجين ومحررون وموسيقيون ممتازين.

الكمالية التي يتمتع بها برج العذراء وميله إلى أن يكون أسوأ منتقد لنفسه يمكن أن يكون له أثر سلبي في كل مجال من مجالات حياته تقريبًا.

من خلال الإفراط في التفكير والتحليل يمكن لعقولهم أن تتحول في كثير من الأحيان إلى زيادة السرعة، مما يؤدي إلى زيادة حجم مشاعر عدم الأمان لديهم، يمكن أن يظهر هذا على شكل مماطلة أو إسقاط أخطاءهم الداخلية على الآخرين، كما أنهم معرضون جدًا لقلق شديد الأداء وغالبًا ما يقلقون من المرض.

إذا كانوا يواجهون مشكلة في تهدئة أنفسهم، فإن هذه الميول العصبية الشديدة التوتر يمكن أن تجعل من الصعب على الأشخاص الأخريين أن يكونوا حولهم.