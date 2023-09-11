مؤمن زكريا ينهار أثناء احتفاله بعيد ميلاد ابنته.. ورضا البحراوي يداعبه

يتصدر اللاعب مؤمن زكريا محركات البحث دائما، لكن هذه المره بسبب احتفاله بعيد ميلاده ابنته نيللي، وذلك بحضور العديد من الشخصيات المهمة ومشاهير المجتمع من بينهم رضا البحراوي الذي أحيا الحفل وداعب مؤمن الذي بكى من شدة تأثره في مقطع فيديو انتشر على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان مؤمن زكريا قد عين مؤخرا مساعد رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي من قبل رئيس النادي محمود الخطيب.

ولد لاعب كرة القدم المصري مؤمن زكريا في 12 أبريل 1988، أحب كرة القدم منذ طفولته وانضم إلى النادي الأهلي المصري منذ عام 2004، وكان في الثامنة عشر من عمره، بالإضافة إلى أنه لعب لبعض الوقت في المصري،حيث بدأ مشواره الاحترافي في كرة القدم عام 2009 مع فريق الإنتاج الحربي.

وبعد اللعب معهم لمدة موسمين، انضم إلى المصري في عام 2011، كلاعب خط وسط، ثم انضم إلى فريق الأهلي المصري في الدوري الممتاز في عام 2015، كما سبق له اللعب في الدوري المصري الممتاز مع الزمالك وإنبي.

يعاني مؤمن زكريا من مرض التصلب الجانبي الضموري، وهو مرض نادر يصيب واحدا فقط من بين مليوني شخص وهو مرض سريع الانتشار في جميع أنحاء الجسم.

وبدأت قصة معاناة مؤمن زكريا من المرض عندما تمت إعارته لنادي أحد السعودي في يناير 2019، ثم تم الإعلان عن تعرضه لإصابة مزمنة وتم إنهاء الإعارة من أجل البدء في مرحلة العلاج.

وكانت هناك العديد من الشائعات التي تلاحقه بين الحين والأخر عن وفاته متأثرا بمرضه الذي يفقد الجسم السيطرة على العضلات، مما يؤثر على جسم الإنسان وجميع حواسه حتى في الكلام، وهو الأمر الذي كانت تكذبه زوجته باستمرار قائلة: " حسبي الله ونعم الوكيل.. هذه الشائعات أثرت على نفسية مؤمن".

زوجة مؤمن زكريا

كان لزوجة مؤمن ريهام دور حيوي في حياته وكان لها العديد من التصريحات الهامة «لم أشعر أننى تعبت بسبب مرض زوجى بل أشعر أننى لم أفعل شيء تجاه زوجى فهو حبيبى، وأنا لا أعمل، ويومى عادى مثل أى امرأة»، ليرد مؤمن: «أنا الشغل بتاعها أنا وابنى مالك».

وكان مؤمن زكريا قد تعرف على زوجته "ريهام الشيمي"، حيث قال إنه رأها أثناء تواجده لأداء العمرة وتخيل صورتها عند باب الكعبة على الرغم أنها لم تكن متواجدة.