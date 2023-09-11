الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق شقة سكنية في قرية بمنشأة القناطر وحريق مطعم بالمنصورية

حريق شقة سكنية
حريق شقة سكنية

اشتعل حريق بشقة سكنية في قرية ذات الكوم بمنشأة القناطر، وتمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على النيران وإخمادها دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.   

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد نشوب حريق بشقة سكنية في قرية ذات الكوم بمنشأة القناطر، وتوجه رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة وتبين أن الحريق اشتعل بشقة سكنية في عقار، وتمكنوا من إخماده قبل امتداده للعقارات المجاورة دون إصابات. 

أجرى رجال المباحث معاينة للشقة لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياتها، وتم الاستماع لأقوال مالكها، ولم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

إخماد حريق اشتعل بمطعم بطريق المنصورية فى الهرم

 

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق اشتعل بمطعم، بطريق المنصورية في الهرم، دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد بنشوب حريق بمطعم بطريق المنصورية في الهرم، انتقل رجال الحماية المدنية على الفور إلى مكان البلاغ، وتمت محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات، قبل امتداده للعقارات المجاورة. 

استمع رجال المباحث لأقوال العاملين بالمطعم  لكشف سبب الحريق، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

معاينة حريق داخل شقة سكنية فى شارع المساحة بمنطقة الدقى

وفي السياق انتقل رجال الادلة الجنائية لمعاينة حريق داخل شقة سكنية فى شارع المساحة بمنطقة الدقى، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الدقى، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

حريق منشأة القناطر الحماية المدنية مديرية أمن الجيزة قرية ذات الكوم طريق المنصورية في الهرم

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