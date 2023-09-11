الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية تضبط لصوص أعمدة الإنارة ومخدرات بـ 3 ملايين جنيه

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات في دوائر أقسام ومراكز الشرطة. وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط سائقين مقيمين بمحافظة القليوبية، حال استقلالهما مركبة تروسيكل "دون لوحات معدنية" بدائرة القسم، وبحوزتهما (2 كابل كهرباء، مطرقة، عتلة حديدية، منشار حدادي).

وبعد المناقشة، اعترفا بأنهما قاما بسرقة تلك المواد من أعمدة الإنارة على الطريق الدائري بأسلوب "القطع"، بقصد بيعها لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه 

 

رصد قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وترويجها على عملائهم بنطاق محافظات ( مطروح – الدقهلية – أسيوط).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حيث تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة النجيلة .. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 31,500 كيلو جرام – 4000 قرص مخدر لعقار "التامول" – بندقية آلية وخزينة – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة).

وأسفرت الجهود في ضبط (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة نبروه.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,600 كيلو جرام – فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار- كمية من مخدر الآيس "الشابو" – كمية من الأقراص المخدرة لعقار "الكبتاجون").

ونجحت الجهود في ضبط (3 عاطلين "لهم معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة الفتح .. وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,100 كيلو جرام – كمية من مخدر الآيس "الشابو" – كمية من الأقراص المخدرة لعقار "التامول" – بندقية آلية - خزينة بندقية آلية - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – فارغ طلقة - فرد – فرد خرطوش - دراجة نارية "بدون لوحات" – سلاح أبيض)، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,600,000) جنيه تقريباً.

وزارة الداخلية قسم شرطة السلام أول مديرية امن القاهرة محافظة القليوبية مكافحة المخدرات قسم شرطة النجيلة

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