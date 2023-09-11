الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مكافحة وعلاج الإدمان: جهود الصندوق دائمًا متطورة (فيديو)

الدكتور إبراهيم عسكر
الدكتور إبراهيم عسكر

قال الدكتور إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن جهود الصندوق دائمًا متطورة ومتجددة بشكل كبير جدًا، وذلك بتوجيهات وزيرة التضامن نيفين القباج، بحيث نكون مواكبين للأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ونكون متواجدين على الساحة بشكل كبير.

وأضاف عسكر، خلال لقائه عبر قناة dmc، اليوم الاثنين، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من أهم المبادرات الموجودة على الساحة المصرية والعالمية، خاصة أن القيادة السياسية حققت إنجازات كبيرة من خلال هذه المبادرة على أرض الواقع.

وأوضح مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أننا وصلنا إلى 750 قرية، بالإضافة إلى التوابع، وذلك من خلال التعاون مع مبادرة حياة كريمة، معقبًا: "مهم جدًا نكون متواجدين مع أهالينا، ووسط السيدات والشباب والأطفال لتوعيتهم بالتنسيق مع المبادرة".

الصندوق يعمل دائمًا على التوعية بأضرار المخدرات

ولفت مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إلى أن الصندوق يعمل دائمًا على التوعية بأضرار المخدرات، وأهمية العلاج الذي يكون بالمجان وفي سرية تامة، وهذا الأمر يساعدنا على جذب أكبر عدد يكون واقع في هذه المشكلة.

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان مكافحة وعلاج الإدمان جهود الصندوق متطورة ومتجددة بشكل كبير الادمان الدكتور إبراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان

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