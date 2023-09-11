اتجاه لترشيح فيلم 19 ب لسيد رجب للمشاركة فى الأوسكار

علمت الدستور من مصدر خاص داخل لجنة اختيار الأعمال المرشحة للأوسكار عن وجود اتجاه بين أعضاء اللجنة الترشيح فيلم 19 ب للنجم سيد رجب للمشاركة في الأوسكار عن جائزة أفضل فيلم غير ناطق بالأجنبي.

فيلم 19 ب

وكان فيلم "19 ب" قد حصد مؤخرا 3 جوائز دفعة واحدة من مهرجان روتردام للفيلم العربي، وهي جائزة أفضل فيلم وكذلك أفضل ممثل للفنان المصري سيد رجب، وذهبت جائزة أفضل مخرج للمخرج المصري أحمد عبدالله عن نفس الفيلم.

يذكر أن الفيلم شارك العام الماضي في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44 ولاقي الفيلم استحسان الجمهور والنقاد.

وحصد الفيلم ثلاث جوائز في مسابقة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الرابع والأربعين للأفلام الطويلة، وحصل الفيلم على جائزة الاتحاد الدولي لنقاد السينما (FIPRSI)، وجائزة أفضل فيلم عربي، وجائزة هنري بركات لأفضل مساهمة فنية، قدمها مدير التصوير مصطفى الكاشف.

أبطال فيلم 19 ب

فيلم 19 ب يقوم ببطولته إلى جانب النجم سيد رجب، كل من الفنانين أحمد خالد صالح، ناهد السباعي، فدوى عابد، مجدي عطوان وماهر خميس، كما يضم فريق العمل مهندس الصوت علاء عاطف، ميكساج محمد صلاح، مهندس الديكور أمجد نجيب، منتج فني محمد جمال الدين، المخرج المساعد مروان حرب، مدير مالي أشرف المصري، الإشراف العام جيسيكا خوري، مصممة الملابس ناهد نصرالله، مونتاج سارة عبدالله، مدير التصوير مصطفى الكاشف، منتج منفذ يارا جبران، إنتاج فيلم كلينك محمد حفظي ومن تأليف وإخراج أحمد عبدالله السيد.

قصة الفيلم

يتتبع فيلم "19 ب" قصة حارس عقار يعيش حياة روتينية في فيلا قديمة منذ ستينيات القرن الماضي، لتصبح الفيلا عالمه الخاص، ولكن يكسر استقراره شاب يريد اقتحام مساحته الخاصة، ليجد حارس العقار المُسن نفسه في مواجهة لم يتوقعها يعيد فيها اكتشاف ذاته من جديد.

وكان فيلم “19 ب”، تم عرضه لأول مرة عالميًا في برنامج الفيلم الإفريقي بمهرجان مينيابوليس سانت بول السينمائي بحضور المخرج، وشارك في مهرجان هوليوود للفيلم العربي، ودخل المنافسة الرسمية في مهرجان مالمو للفيلم العربي.