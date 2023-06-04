الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

إيرادات فيلم "19 ب" بطولة سيد رجب خلال 4 أيام

19 ب
19 ب

أطلقت الشركة المنتجة لفيلم «19 ب» بطولة الفنان سيد رجب وعدد كبير من النجوم، العمل الجديد في دور العرض المصرية الأربعاء الماضي؛ لينافس في الموسم البيني بين عيدي الفطر والأضحى.

إيرادات فيلم 19 ب

ولم يحقق الفيلم الإيرادات المطلوبة منه في شباك التذاكر المصري وجاء في مركز متأخر بين الأفلام المعروضة منذ فترة طويلة وحتى صباح اليوم حقق الفيلم 124 ألف جنيه في 4 أيام عرض وهي إيرادات قليلة للغاية.

ويقوم ببطولة الفيلم بجانب النجم سيد رجب، كل من الفنانين أحمد خالد صالح، ناهد السباعي، فدوى عابد، مجدي عطوان وماهر خميس، كما يضم فريق العمل مهندس الصوت علاء عاطف، ميكساج محمد صلاح، مهندس الديكور أمجد نجيب، منتج فني محمد جمال الدين، المخرج المساعد مروان حرب، مدير مالي أشرف المصري، الإشراف العام جيسيكا خوري، مصممة الملابس ناهد نصرالله، مونتاج سارة عبدالله، مدير التصوير مصطفى الكاشف، منتج منفذ يارا جبران، إنتاج فيلم كلينك محمد حفظي ومن تأليف وإخراج أحمد عبدالله السيد.

وكان فيلم “19 ب”، تم عرضه لأول مرة عالميًا في برنامج الفيلم الإفريقي بمهرجان مينيابوليس سانت بول السينمائي بحضور المخرج، وشارك في مهرجان هوليوود للفيلم العربي، ودخل المنافسة الرسمية في مهرجان مالمو للفيلم العربي، وحصد على ثلاث جوائز في مسابقة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الرابع والأربعين للأفلام الطويلة، وحصل الفيلم على جائزة الاتحاد الدولي لنقاد السينما (FIPRSI)، وجائزة أفضل فيلم عربي، وجائزة هنري بركات لأفضل مساهمة فنية، قدمها مدير التصوير مصطفى الكاشف.

الفيلم الجديد بدأت الشركة المنتجة حملته الترويجية خلال الأيام الماضية من خلال طرح البوسترات الرسمية والبرومو الرسمي للفيلم للإعلان عن طرح الفيلم بدور العرض المصرية من خلال عدد من القاعات.

إيرادات فيلم 19 ب فيلم 19 ب الشركة المنتجة لفيلم 19 ب الفنان سيد رجب سيد رجب الفطر الإيرادات شباك التذاكر المصري

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