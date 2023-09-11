"حماة الوطن": ندعم ترشيح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة

قال علاء زياد مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشئون للمصريين بالخارج إن المصريين في الخارج يدعمون و بكل قوة ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة جديدة لما قدمته الدولة المصرية في عهده من دعم ومساندة لهم بداية من إنشاء وزارة للهجرة ووصولا بالعديد من المبادرات الداعمة لهم وربطهم بوطنهم الأم وأن مصر تعتنى بأبنائها في الداخل والخارج.

مكتسبات المصريين بالخارج في عهد الرئيس السيسي

وأشار علاء زياد إلى أن المكتسبات التي حصل عليها المصريون في الخارج لا تقل عن المصريين داخل مصر، مؤكدًا على أن المصريين في الخارج يشعرون بالفخر نتيجة لنجاح السياسات التي يقوم بها الرئيس السيسي و الدبلوماسية المصرية لعودة مصر إلى مكانتها الطبيعية وثقلها السياسي في المنطقة والعالم.

وسرد علاء زياد جزءا من الجهود التي قامت بها الدولة المصرية بتوجيهات من القيادة السياسية وما زال عطاؤه مستمرا لهم ومنها عقد العديد من المؤتمرات من خلال وزارة الهجرة مثل "مصر تستطيع" "ومصر تستطيع بالصناعة والاستثمار" ودعوة الجيل الثاني والثالث من المصريين بالخارج وربطهم بوطنهم الأم مصر.

ليس هذا فقط بل جاءت مبادرة "مراكب النجاة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم في ديسمبر 2019 وكلف بها وزارة الهجرة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتفعيلها، والتي من شأنها التوعية المجتمعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.



وأوضح مساعد الأمين العام لشئون المصريين بالخارج أنه تم تطبيق أول تأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج لتغطية حالات وفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة، وامتدت مظلة التأمين لتشمل جميع المواطنين المصريين بكافة شرائحهم في جميع أنحاء العالم.

استجابة لمطالب الجاليات المصرية بالخارج

ونوه علاء زياد إلى أن الحكومة المصرية أيضا استجابت لمطالب أبناء الجاليات المصرية بالخارج وأصدرت قانون سيارات المصريين بالخارج المعفاة من الجمارك والرسوم والضرائب وإعلان مجلس تأسيسي للشركة المساهمة للمصريين بالخارج وطرح أوعية ادخارية بفوائد مجزية في البنوك الوطنية وتقديم قروض ميسرة لهم، وطرح تذاكر طيران بتخفيضات، وكذلك الإعلان عن وحدات سكنية بنسب تخفيض عند سدادهم بالعملة الصعبة ومنح المصريين بالخارج أراض خاصة بهم في المدن الجديدة.

وأكد زياد على أن ما يتم تنفيذه الآن من نهضة حضارية وتنموية في مختلف القطاعات يؤكد عودة مصر لثقلها في المنطقة ونظرة العالم لها يجعلنا نشعر بالفخر بأننا أبناء هذا الوطن الذي نعشق ترابه وعلى هذا نعلن تأييدنا ودعمنا لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة لاستكمال عملية البناء والتنمية.