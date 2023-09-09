جولات لـ«حماة الوطن» و«مستقبل وطن» فى الصعيد: «معاك يا سيسى»

نظمت أمانة التنظيم المركزية لحزب «حماة الوطن»، برئاسة الدكتور أحمد العطيفى، جولات مكثفة بمحافظات الوجه القبلى، فى إطار حملة الحزب لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى لولاية رئاسية ثالثة، بهدف تعريف المواطنين بالإنجازات التى قدمها الرئيس من أجل بناء جمهورية جديدة.

وشملت الجولات: البحر الأحمر وأسوان والأقصر وقنا وسوهاج والمنيا وبنى سويف، ومن المقرر أن يستكمل الحزب الزيارات لمحافظات الوجه البحرى فى الأيام المقبلة.

وأوضح أمين تنظيم الحزب أن الزيارات التى يجريها للمحافظات تأتى إنفاذًا لتوجيهات الحزب بدعم ترشح الرئيس فى الانتخابات الرئاسية، إضافة إلى التأكد من جاهزية جميع أمانات الحزب بالمحافظات استعدادًا للانتخابات.

وقال إن المؤتمرات التى عقدها خلال زياراته تهدف لتقديم رسائل توعوية للمواطنين بشأن الاستحقاق الانتخابى، وتوضيح التحديات والمعوقات التى تواجه الدولة المصرية.

وذكر أنه جرى إبلاغ القواعد الحزبية بالخطة الاستراتيجية المركزية التى وضعها الحزب، مؤكدًا أن الرئيس السيسى استطاع رغم الصعاب ورغم الأزمات العالمية المتتالية أن يُحدث طفرة فى العديد من المجالات الطبية والتعليمية والتصنيعية.

وتابع: «استطاعت الدولة المصرية من خلال المبادرات الصحية القضاء على العديد من الأمراض، مثل فيروس سى، والحملات المخصصة للأطفال للقضاء على السمنة والتقزم وغيرها من الأمراض، التى تعد تحديات يواجهها جيل جديد مسئول عن مستقبل البلاد، وهو ما لم يهتم به رئيس من قبل، فضلًا عن مبادرة «حياة كريمة» التى تعد مشروع القرن الجديد الذى يؤسس للجمهورية الجديدة، لما له من تأثير إيجابى على ٦٠ مليون مواطن».

وفى سياق متصل، نظمت أمانة التنظيم بحزب «مستقبل وطن» بمركز الخارجة، بالوادى الجديد، اجتماعًا مع الوحدات الحزبية بأكاديمية البحث العلمى، لبحث سبل الإعداد للاستحقاق الرئاسى المقبل.

وقال عبدالحميد منصور، أمين مركز الخارجة، إن الاجتماع دار حول دور الحزب فى دعم وتأييد الرئيس السيسى لفترة رئاسية ثالثة لاستكمال مسيرة العمل والبناء والتنمية والإصلاح.

وجرى، خلال الاجتماع، عرض أبرز الإنجازات والمشروعات التى تحققت فى مصر على مدار ١٠ سنوات سابقة فى جميع قطاعات الدولة بشكل عام، التى قادها الرئيس السيسى منذ توليه المسئولية فى ظروف صعبة وتحديات عظيمة لم تتعرض لها الدولة المصرية فى تاريخها المعاصر؛ فنجحت مصر تحت قيادته وبتكاتف الشعب ورجال القوات المسلحة والشرطة فى القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار.

وأكد المحاسب جمال آدم، أمين عام المحافظة، دور الوحدات الحزبية فى توعية الجماهير بأهمية المشاركة فى العملية الانتخابية، وحث الشباب من الجنسين على المشاركة فى التصويت الانتخابى، وتنظيم العمل داخل وخارج المقرات الانتخابية، وتكثيف التوعية للمواطنين من خلال هيئة أمانات الوحدات الحزبية من خلال مختلف الفعاليات والمبادرات. وفى نهاية الاجتماع، بعث الجميع برسالة تأييد ودعم لرئيس الجمهورية لاستكمال مسيرة العمل والبناء والتنمية والإصلاح.