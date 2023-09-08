مع السيسى.. أسر الشهداء: الرئيس لبى جميع مطالبنا.. ولم ينسنا يومًا واحدًا

أجمع أسر الشهداء على دعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، فى ظل الإنجازات الكبيرة التى حققها خلال السنوات الماضية، مرجعين اختيارهم هذا إلى رغبتهم فى استكمال الرئيس سلسلة هذه الإنجازات وتحقيق التنمية الشاملة فى البلاد.

ووصف عدد من أسر الشهداء، فى حديثهم التالى مع «الدستور»، الرئيس السيسى بأنه أنقذ مصر من الأخطار، مشددين على أن هذا الأمر، إلى جانب الإنجازات الكثيرة التى حققها، والملفات المفتوحة التى يعمل على الانتهاء منها، تجعله بلا بديل قادر على تحقيق ما حققه.

هالة أحمد: نفذ مشروعات لم يُقدم عليها أى رئيس آخر

فى البداية، تحدثنا مع السيدة هالة أحمد، والدة الشهيد باسم فاروق الذى استشهد أمام قسم ثالث العريش خلال مواجهة إحدى الهجمات الإرهابية عقب فض اعتصام رابعة العدوية فى ٢٠١٤، حيث قالت إن ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى قرار يجب اتخاذه، مشيرة إلى أن مصر مرت بمرحلة شديدة السواد فى الفترة من ٢٠١١ إلى ٢٠١٣، وكان الرئيس السيسى الوحيد الذى استطاع أن ينقذ مصر من الكوارث والأخطار التى كانت تحيط بها من كل جانب.

وأضافت: «الرئيس السيسى نفذ لمصر العديد من المشروعات التى لم يُنفذها أى رئيس سابق، ورأينا كيف تغيرت مصر بالكامل فى عهده، وهذه المشروعات التى قدمها خدمت كل فئات الشعب، منها الكبارى والطرق والمساكن التى أصبحت فى متناول الجميع، بحيث صار لكل مواطن شقة، إلى جانب نقطة غاية فى الأهمية، هى توعية الشباب بالمحافظة على بلادهم وأرضها».

وأتمت: «أنا على أتم الاستعداد للانضمام لأى تجمعات تطالب بترشح الرئيس السيسى مرة أخرى، لأنه الوحيد الذى قدم إنجازات حقيقية على أرض الواقع»، مختتمة بقولها: «هننزل مرة تانى زى ما عملناها فى ٣٠ يونيو».

جرجس أمير: نجاحاته سهلت حياة المصريين

قال جرجس أمير، شقيق العريف «عماد» أحد الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم رفقة الشهيد أحمد منسى فى كمين «البرث»، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى هو أصلح شخص لمنصب رئيس الجمهورية فى الوقت الحالى، ولا بديل عنه، لأنه نفذ العديد من المشروعات والإنجازات فى وقت قياسى.

وأضاف «جرجس»: «هناك العديد من المشروعات التى نراها على أرض الواقع ولا يمكن إنكارها.. أنا أعمل سائق تاكسى وأرى حجم الإصلاحات والتسهيلات التى تمت فى الطرق».

وواصل شقيق الشهيد «عماد»: «هناك العديد من الطرق والكبارى التى تم تشييدها فى عهد الرئيس السيسى، وكانت سببًا فى تسهيل المواصلات واختصار الوقت والمسافات، إضافة إلى تجديده المناطق العشوائية فى فترة قليلة، وهو إنجاز لم يستطع أى رئيس قبله أن يحققه».



سحر السيد: أب وابن لعائلات مَنْ ضحوا بأرواحهم فى سبيل الوطن

أكدت سحر السيد، أرملة الشهيد اللواء امتياز كامل الذى استشهد فى مأمورية الواحات عام ٢٠١٧، أنها تدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى قلبًا وقالبًا، هى وجميع أفراد أسرتها، فى ظل ما قدمه لهذا الوطن من تضحيات وعمل وجهد.

وأضافت السيدة «سحر»: «الرئيس عبدالفتاح السيسى كان أبًا وابنًا لجميع أسر وأبناء وأمهات الشهداء، وكان ولا يزال أكثر إنسان يدعمهم ويقدم لهم الرعاية، وعلى مدار السنوات الماضية لم يتخلَ عنهم أو ينسهم». وواصلت: «الرئيس قدم دعمًا كبيرًا لأسر الشهداء وزوجاتهم وأمهاتهم وأبنائهم، وأنا أدعم الرئيس ليس لهذه الأسباب العظيمة فقط، بل لكل شىء يقدمه للوطن، من أجل تحسين الأوضاع وتطوير جميع القطاعات». وأكملت: «مصر اختلفت اختلافًا تامًا لا ينكره سوى جاحد، خلال السنوات الأخيرة أثناء حكمه البلاد، والرئيس السيسى وعد بتحسين مصر، وبالفعل أوفى، وأتمنى لو أن الجميع يرى الصورة الواقعية والحقيقية لمصر التى أصبح يتشرف بها كل مواطن أمام العالم». وتابعت: «مصر اليوم ليست كالأمس، وستجد ذلك وأنت تسير فى الشوارع وتزور المحافظات وترى حجم التغيير، مقارنة بما كان يعيشه المصريون سابقًا، ويكفى أن الرئيس قضى على العشوائيات التى كانت عبئًا كبيرًا على الوطن»، موجهة الشكر للرئيس على كل ما يقدمه فى سبيل أسر الشهداء ومصر وأبنائها فى كل مكان.

إيمان غريب: يدعونا فى كل الاحتفالات.. ويصافحنا واحدًا واحدًا.. وإنجازاته لا تخفى على أحد

قالت إيمان غريب، والدة الشهيد شريف محمد عمر الذى استشهد خلال مداهمة لأحد الأوكار الإرهابية فى عام ٢٠١٦، إنها تحب الرئيس عبدالفتاح السيسى للغاية وتدعمه وستنتخبه عشرات المرات إن أمكن، وتتمنى له كل النجاح والتوفيق فى طريقه وفى القادم من حكم مصر وإدارة البلاد، فى ظل أن إنجازاته لا تخفى على أحد.

وأضافت السيدة «إيمان»: «الرئيس كان ينظر إلى أسر الشهداء على أنه أب لهم جميعًا، ولم يتناسَ أو يتغاضَ عن دعمهم فى كل الأمور، ووجّه جميع المسئولين لدعمهم فى كل شىء».

وواصلت: «الجميع يهتم بنا بفضل اهتمام الرئيس الشديد بنا، والجميع أصبح يعلم من هم أسر الشهداء، لأن الرئيس لا ينساهم فى جميع المناسبات والاحتفالات التى يذهب إليها ليصافحهم واحدًا واحدًا دون كلل أو تعب، ويطمئن عليهم عن قرب، ويسألهم مرارًا وتكرارًا عما إذا كانوا بحاجة إلى أى شىء».

وأكملت: «الرئيس اهتم بأسر الشهداء جدًا، ونفذ جميع طلباتهم وتحديدًا ملف أبناء الشهداء فى المدارس، فقد تم اتخاذ قرار بإعفائهم من المصروفات فى المدارس، وتوفير منح كثيرة لأبنائهم فى الجامعات، ولم يتركهم فى مختلف الأمور، ودائمًا ما يكون على اطلاع على احتياجاتهم ويسهل أمورهم».

وأشارت إلى أن الرئيس لم يهتم بهم فقط، بل اهتم بجميع الملفات التى تخص المواطنين، بداية من مبادرة «حياة كريمة» التى غيرت حياة الكثيرين فى مختلف القرى والمحافظات، إلى جانب اهتمامه بالبنية التحتية للبلاد، وتركيزه على الصحة والتعليم، مضيفة: «هناك الآن تعليم تكنولوجى رائع جدًا، وهذا طمأن أولياء الأمور وأبنائهم، وأخرجهم من دائرة نظام الثانوية العامة القديم، ووفر لهم بيئة جيدة للتعليم الجيد».

وشددت على أن الرئيس بالفعل يفكر فى أبناء هذا البلد كأنهم أبناؤه، وواجه كثيرًا من التحديات التى لا يعلم عنها الناس شيئًا، ووقف أمام الكثير من المصاعب الإقليمية والعالمية لحماية الوطن.

وتابعت: «نحن لن ننسى أنه رجل وطنى لم ولن يتكرر، وأنا أدعمه وأحث كل من حولى على دعمه، والناس بالفعل يشعرون بأنه يستحق أن يستكمل كل ما بدأه لتغيير مصر إلى الأحسن، وجعلها أفضل من جميع البلاد».

سوزان عبدالمجيد: سنجنى ثمار التنمية فى ولايته الجديدة

شددت السيدة سوزان عبدالمجيد، والدة الشهيد إسلام مشهور، الذى استشهد فى «حادث الواحات»، على أن الرئيس السيسى يبدى اهتمامًا كبيرًا بأسر الشهداء ويقف بجوارهم دائمًا ويلبى جميع احتياجاتهم، كما أن مصر تغيرت فى عهده إلى الأفضل، وأصبح العالم كله يشهد بذلك.

وأضافت السيدة «سوزان»: «أنا وجميع أسر الشهداء ندعم ترشح الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة، لأنه يراعى مواطنيه بالدرجة الأولى، ويعمل على تطوير جميع القطاعات فى البلاد».

وواصلت: «عندما يتولى الرئيس فترة رئاسية جديدة سيشعر المصريون بجهود التنمية التى تعم ربوع مصر على مدار السنوات الماضية».

وأتمت قولها: «المصريون باتوا يشعرون بالأمن والأمان بفضل دماء أولادهم ومن دفعوا الثمن لمجابهة الإرهاب».