الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء: الدولة حريصة على تلبية مطالب المصريين بالخارج

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة حريصة على تلبية مطالب المصريين بالخارج، وتقديم الحوافز الممكنة لهم، بما يسهم في ربطهم بوطنهم الأم.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لمتابعة موقف عددٍ من التيسيرات والمحفزات المقدمة للمصريين بالخارج.

تسوية الموقف التجنيدى للمصريين بالخارج

وعرضت السفيرة سها جندي موقف تنفيذ عددٍ من المبادرات التي أطلقتها الوزارة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتيسير على  المصريين بالخارج، من بينها تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج، وكذلك الخدمات المتعلقة بالتأمينات والمعاشات، واستخراج الأوراق الثبوتية، وكذا موقف تنفيذ المحفزات التي استهدفتهم، مثل إتاحة استيراد السيارات، وإطلاق شركة المصريين بالخارج للاستثمار، والجهود المبذولة لتذليل التحديات.

تذليل التحديات التى تواجه الأطباء المصريين بالخارج

كما تناولت وزيرة الهجرة جوانب التنسيق التي تتم بينها وبين وزير الصحة والسكان، لتذليل التحديات التي تواجه الأطباء المصريين بالخارج، ودراسة وتلبية مطالبهم، على النحو الذي يُعزز سبل التعاون لنقل الخبرات الطبية والعلاجية، لافتة في هذا الصدد إلى تطلع العديد من الأطباء المصريين بالخارج لدعم جهود الدولة، ضمن استراتيجية تطوير منظومة السياحة العلاجية في مصر، وكذا إجراء العمليات الجراحية خلال فترة تواجدهم بمصر.

قرارات "اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة الطلاب المصريين بالخارج"

وتطرقت الوزيرة إلى جهود وزارة الهجرة، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، من أجل تنفيذ قرارات "اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة الطلاب المصريين بالخارج"، لتوفير أماكن للطلاب العائدين من أماكن النزاعات في الجامعات الأهلية والخاصة، وحل المشكلات التي تواجه هؤلاء الطلاب، في إطار حرص الدولة المصرية على مصلحة أبنائها.

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كما عرضت الوزيرة عدداً من المقترحات التي تتضمن محفزات وتيسيرات جديدة للمصريين بالخارج، بناء على مطالبهم، ووجّه رئيس الوزراء بسرعة عرضها على مجلس الوزراء.

مجلس الوزراء وزيرة الدولة للهجرة المصريين بالخارج وزير الصحة والسكان السياحة العلاجية

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