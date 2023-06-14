الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصطفى مدبولي: إنشاء محطة صرف أمطار في الإسكندرية بـ1.4 مليار جنيه

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

رد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على ما يتردد عن المشكلة المزمنة في مدينة الإسكندرية مع هطول الأمطار في فصل الشتاء والمتمثلة في غرق الشوارع بالمياه.

وأضاف مدبولي خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مدينة الإسكندرية تاريخياً كان لها شبكة صرف أمطار ولكن قبل 30 سنة تم إلغاء هذه الشبكة وربطها بشبكة الصرف الصحي

وتابع: "بتوجيه من الرئيس السيسي تم إنشاء محطة صرف أمطار لمدينة الإسكندرية وبدأنا فيها العام الماضي، بتكلفة 1.4 مليار جنيه، وسيتم الانتهاء منها تماما قبل أكتوبر المقبل في العام الجاري".

وواصل: "بدأ المواطن السكندري يشعر بالحلول التي قدمتها الدولة المصرية ولا زال العمل جار على بعض المناطق التي تعاني من النوات".

وأكد مدبولي أن هناك مشروعات تحمي كورنيش الإسكندرية من الغرق، تكلفت 2 مليار جنيه، وجار العمل عليها.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الإسكندرية غرق الإسكندرية شبكات الإسكندرية

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