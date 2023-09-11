طارق رضوان: مصر حباها الله بقيادة حكيمة أدركت حجم التحديات

أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تلقت نسخة من التقرير السنوي السادس عشر للمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في تصريحات له اليوم أن اللجنة ستقوم بدراسة تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان فور انعقاد مجلس النواب في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني في أكتوبر القادم.

ويأتى ذلك وفقا للمادة الثالثة عشرة من القانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٣ والمعدل بقانون رقم ١٩٧ لسنة ٢٠١٧ بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان والتي تنص علي أن يقوم المجلس بإعداد تقريرًا سنويا عن حالة حقوق الإنسان كما يتضمن جهوده ونشاطاته، وما يراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاته، ويقدم التقرير إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء.

وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مصر حباها الله بقيادة حكيمة أدركت حجم التحديات واستوعبت قدر ما أثقلت به من مسئوليات جسام لتعبر بهذا الشعب الكريم لما يحقق طموحاته فى حاضر ومستقبل يليق وحضارته الإنسانية، أقدم حضارات الأرض ومهد الديانات وأرض الرسالات.

وأضاف "رضوان" أننا نعمل على تفعيل دور البرلمان المصرى من خلال تأكيد ودعم الدور التشريعي لتعظيم ومساندة هذه الكيانات لتحقيق الغايات المرجوة من نشاطها وجهودها المبذولة، من خلال وضع وسن التشريعات المختلفة وتضمينها من النصوص ما يدعم هذا الدور ويكفُل رِعايته ويُعضِدُ من مساعيه.

وأشار رضوان إلى أننا نعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية في سبتمبر 2021، وبما جاء بها من محددات وتحديات وفقًا للإطار الزمني المحدد لها. ودعت اللجنة في أكثر من اجتماع للمجلس القومي لحقوق الإنسان، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، لخروج آليات للعمل على متابعة تنفيذ الأهداف التي تم ذكرها في محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. كما عُقِدَ لقاءٌ مع الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، لعرض دور الأكاديمية الوطنية للتدريب فيما يخص الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.