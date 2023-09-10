الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"حقوق إنسان الشيوخ" تثمن مشاركة الرئيس السيسى فى قمة العشرين بالهند

النائبة رشا إسحق
النائبة رشا إسحق

قالت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن اللقاءات التي عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين مع عدد من الرؤساء والوزراء والمستشارين للدول المشاركة، دليل على متانة وقوة العلاقات الخارجية للدولة المصرية في ظل وجود إدارة سياسية حكيمة، فضلًا عن الحرص على تعزيز التعاون بين الدول في العديد من المجالات.

رسائل مهمة

وأضافت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، في بيانٍ لها اليوم، أن زيارة الرئيس السيسي، لحضور قمة مجموعة العشرين تفتح العديد من الأسواق الاستثمارية الواعدة لمصر والتي ستسهم بالتأكيد في تحسين الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة إثر الحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضحت أن لقاءات الجانب المصري خلال انعقاد مجموعة العشرين تطرقت إلى الحديث عن العديد من القضايا، ومن بينهما  قطاعات النقل والتصنيع والطاقة وبحث آليات التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، فضلًا عن مناقشة التطورات والموضوعات الإقليمية والدولية ومنها الأزمة في السودان، وكذلك الأزمة الروسية الأوكرانية.

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خبير اقتصادى: الرئيس السيسى ألقى الضوء على الفرص التمويلية فى إفريقيا بقمة العشرين

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كاتب صحفى: الدبلوماسية المصرية نشطة جدًا وكلمة السيسى بقمة العشرين قوية

وشددت على أن كلمة الرئيس السيسي خلال قمة مجموعة العشرين بالهند حملت العديد من الرسائل الهامة من أجل العمل على تحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية، وتوفير حياة كريمة لتحقيق آمال الشعوب في التنمية.

النائبة رشا اسحق قمة مجموعة العشرين العشرين السيسي حقوق الانسان

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