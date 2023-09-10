خبير اقتصادى: الرئيس السيسى ألقى الضوء على الفرص التمويلية فى إفريقيا بقمة العشرين

قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قمة العشرين، كانت تحمل عبء القارة الإفريقية، والدول النامية بصفة عامة بما تعاني من مشاكل تمويلية لدعم التنمية بشكل مباشر.

وأضاف البهواشي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترانيوز"، اليوم الأحد، أن كلمة الرئيس السيسي، دائمًا ما تلقي الضوء على الفرص التمويلية في الدول الإفريقية، بما تحتاجه تلك الدول من مشروعات تنموية ومشروعات خضراء واستغلال الموارد المتاحة بالقارة الإفريقية.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الرئيس السيسي، تحدث عن أهمية مشاركة الدول النامية مع الاقتصادات العالمية متعددة الأطراف، وعن فكرة التنمية المستدامة بالمشروعات التي تستهدفها القارة الإفريقية وتوطين المشروعات بشكل مستدام.