السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

برلمانى: كلمة الرئيس السيسى فى قمة العشرين تؤكد مكانة مصر ودورها الريادى

الدكتور حسين خضير
الدكتور حسين خضير

أعرب النائب الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة مجلس الشيوخ، عن تقديره التام لمشاركة مصر في قمة مجموعة العشرين في الهند، مشيرًا إلى أنها جاءت في وقتها تمامًا، والعالم يمر بتحديات ضخمة على مستوى الاقتصاد والمناخ والتضخم والتحولات الاقتصادية.

 

تقدير دولي لمصر

ولفت الدكتور حسين خضير في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن المشاركة المصرية في قمة العشرين، التي تجمع أقوى 20 دولة اقتصاديًا في العالم، يمثل تقديرًا دوليًا لمصر ورئيسها، خاصة بعد انضمام مصر إلى تجمع بريكس، لافتًا إلى أن هذه المشاركة، تمثل رسالة دولية للمصريين والعالم بأن مصر دولة محورية ومؤثرة في محيطها الإقليمي والدولي، والعالم يريد دائمًا أن يسمع صوتها ورؤيتها في مختلف القضايا.

وأكد وكيل صحة الشيوخ، ثقته التامة في أن تسفر نتائج قمة العشرين عن حلول للأزمة الاقتصادية العالمية وتخفيف آثار هذه الأزمة على شعوب الدول الإفريقية ومنها مصر، لافتًا إلى أنه يعول على أن تضع قمة مجموعة العشرين، القمة الحلول اللازمة للخروج من خطورة تغير المناخ الذي يشهده العالم من خلال وضع المسئوليات على عاتق المتسببين في تغير المناخ، والالتزام في المساهمة في حل أزمة التغيرات المناخية في الدول النامية.

وقال إن مشاركة مصر في هذه القمة يعكس مكانتها كدولة محورية في منطقة الشرق الأوسط، وإفريقيا، حيث تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على الاستقرار السياسي إقليميًا، كما أن كلمة الرئيس السيسي تنطق باسم هموم مصر وإفريقيا والدول النامية.

الرئيس السيسي قمة العشرين الهند الدولة المصرية ​الشرق الأوسط القارة الإفريقية

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