الرئيس السيسى: أزمة الغذاء فى إفريقيا تستدعى رؤية مشتركة لحوكمة الأمن الغذائى العالمى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن احتواء تحديات أزمة الغذاء المتنامية بشكل خاص في القارة الإفريقية يستدعي وضع رؤية مشتركة لتعزيز حوكمة منظومة الأمن الغذائي العالمي.

وأكد الرئيس السيسي، في كلمته خلال القمة الإفريقية الأوروبية المصغرة، أن إحدى أهم أولويات الرئاسة المصرية للجنة التوجيهية لـ"نيباد"، هي تفعيل البرنامج الإفريقي الشامل للتنمية الزراعية.

وأوضح أن عضوية الاتحاد الإفريقي في مجموعة العشرين خطوة في الاتجاه الصحيح لإتاحة الفرصة لوضع أولويات القارّة على الأجندة الدولية.

القمة الإفريقية الأوروبية المصغرة

وشارك الرئيس السيسي في القمة الإفريقية- الأوروبية المصغرة، التي عُقِدَت على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين، بنيودلهي.

وشهدت القمة الإفريقية- الأوروبية المصغرة تباحثًا معمقًا بشأن الأوضاع الدولية الراهنة وانعكاساتها السلبية على قضية الأمن الغذائي.