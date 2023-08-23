الأربعاء 23 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تفاصيل الإنجازات التي تحققت بملف حقوق الإنسان في عهد الرئيس السيسي

التحالف الوطني
التحالف الوطني

كشف النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، تفاصيل الإنجازات التي تحققت في ملف حقوق الإنسان في مصر، قائلاً: "إن حجم الإنجاز في ملف حقوق الإنسان، خلال الـ8 سنوات الماضية، مشهود له من الخارج قبل الداخل".

وأشاد النائب طارق رضوان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «DMC»، بالمبادرات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة الماضية، ومنها: “حياة كريمة، والقضاء على فيروس سي، و100 مليون صحة”، لافتاً إلى أن القضاء على الإرهاب كانت المرحلة الأولى في تأمين حياة المواطن. 

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 

وأوضح أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021، ستتبعها التزام من السلطة التنفيذية تجاه المجتمع المدني بشكل خاص، والمجتمع المصري بشكل عام، لافتاً إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يستتبعه سلسلة من الخطوات المهمة؛ التي انعكست بالإيجاب على ملف حقوق الإنسان داخليًا وخارجيًا، متمثلة في إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وإطلاق الحوار الوطني، الذي رفعت أولى توصياته إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووجه بإحالتها للسلطات المختصة متمثلة في السلطتين التشريعية والتنفيذية.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي 

كما أشاد بإطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والذي قدم حزم حماية مجتمعية ودعمًا نقديًا لما يقرب من 24 مليون مواطن، لافتاً إلى أنها انعكست إيجابًا على المواطن المصري، خاصة أنها ساهمت في توفير دعم مادي ولوجستي، لما يقرب من 60 مليون مواطن، متوقعاً أن تجني مصر ثمار البنية التحتية والمؤسسية، وخدمات الرعاية الصحية والمجتمعية والخدمات المرفقية، وشبكات الطرق الجديدة، خلال السنوات المقبلة.

ملف حقوق الإنسان الاستراتيجية الوطنية حقوق الانسان التحالف الوطني العمل الأهلي التنموي

الأكثر قراءة

السعودية تعلن وفاة الأمير فيصل بن تركى بن عبدالعزيز

بعد تحطم طائرته.. إعلام فاجنر: اغتيال «بريجوجين» قطع رأس المجموعة

أين كان بوتين لحظة تحطم طائرة قائد فاجنر؟.. تقارير روسية تُجيب

وفاة نجل مأمور قسم شرطة الشروق فى حادث سير

"شعبة الدخان": التجار لديهم مخزون يعادل إنتاج الشرقية للدخان لمدة شهر

موعد إجازة مولد النبوي 2023 وحكم صيامه والاحتفال به

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

مصر مُبدعة علوم الطب والصيدلة فى الكون!

محمد العسيري

نجيب ومنيب... القمر الليلة بدر

وائل لطفي

المتغطى بالغرب عريان

ماجد حبته

العالم علمين

مدحت بشاى

المحتوى الدرامى

عبد الرحيم طايع

السيدة إلهام شاهين

محمد رفعت

محافظون وتجارب (14) فخر المنصورة

محاسن السنوسي

ترند اليوم

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)