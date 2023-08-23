تفاصيل الإنجازات التي تحققت بملف حقوق الإنسان في عهد الرئيس السيسي

كشف النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، تفاصيل الإنجازات التي تحققت في ملف حقوق الإنسان في مصر، قائلاً: "إن حجم الإنجاز في ملف حقوق الإنسان، خلال الـ8 سنوات الماضية، مشهود له من الخارج قبل الداخل".

وأشاد النائب طارق رضوان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «DMC»، بالمبادرات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة الماضية، ومنها: “حياة كريمة، والقضاء على فيروس سي، و100 مليون صحة”، لافتاً إلى أن القضاء على الإرهاب كانت المرحلة الأولى في تأمين حياة المواطن.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأوضح أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021، ستتبعها التزام من السلطة التنفيذية تجاه المجتمع المدني بشكل خاص، والمجتمع المصري بشكل عام، لافتاً إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يستتبعه سلسلة من الخطوات المهمة؛ التي انعكست بالإيجاب على ملف حقوق الإنسان داخليًا وخارجيًا، متمثلة في إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وإطلاق الحوار الوطني، الذي رفعت أولى توصياته إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووجه بإحالتها للسلطات المختصة متمثلة في السلطتين التشريعية والتنفيذية.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

كما أشاد بإطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والذي قدم حزم حماية مجتمعية ودعمًا نقديًا لما يقرب من 24 مليون مواطن، لافتاً إلى أنها انعكست إيجابًا على المواطن المصري، خاصة أنها ساهمت في توفير دعم مادي ولوجستي، لما يقرب من 60 مليون مواطن، متوقعاً أن تجني مصر ثمار البنية التحتية والمؤسسية، وخدمات الرعاية الصحية والمجتمعية والخدمات المرفقية، وشبكات الطرق الجديدة، خلال السنوات المقبلة.