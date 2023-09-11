الملا يترأس الجمعية العمومية لـ شركة "ويبكو"

يترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، الجمعية العمومية لشركة بترول الصحراء الغربية – ويبكو ، لمناقشة نتائج الأعمال عن العام المالي 2023/2022 وأهم المشروعات التي أقيمت بميناء الحمرا البترولي.

الملا يترأس الجمعية لـ شركة «ويبكو»

وتشهد الجمعية العمومية حضور المهندس شريف حسب الله وكيل أول وزارة البترول لشئون البترول، والدكتور سمير رسلان رئيس الإدارة المركزية للاستكشاف والاتفاقيات، والدكتور علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه، والمهندس حساتين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير.

ومن المقرر أن يستعرض المهندس إبراهيم مسعود رئيس الشركة، نتائج الأعمال عن العام المالي 2023/2022، ومشروع محطة الطاقة الشمسية بقدرة 500 كيلووات والتي تهدف لتنويع مصادر توليد الكهرباء وتقليل الاعتماد على الطاقة الكهربائية المنتجة من الشبكة القومية بمعدل 1000 ميجاوات ساعة خلال السنة لخفض استهلاك الطاقة المولدة من الوقود التقليدي وكذلك الانبعاثات الكربونية، ونفذت المحطة شركة جاس كول بتكلفة استثمارية 11 مليون جنيه.

بالإضافة للمستودع الجديد لتخزين البترول الخام وهو المستودع رقم (8) بالميناء بسعة 630 ألف برميل ليصل بالسعة التخزينية الحالية للميناء إلى 2.8 مليون برميل وتم تنفيذ أعمال التصميمات للمشروعين من خلال شركة إنبي وأعمال الإنشاءات بواسطة شركة بتروجت.