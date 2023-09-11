الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

‎"سنوات القرب من دوستويفسكى".. الأعلى مبيعًا للقومى للترجمة فى معرض السويس للكتاب

جناح القومي للترجمة
جناح القومي للترجمة

‎تصدرت  الطبعة العربية من كتاب "سنوات القرب من دوستويفسكي.. اليوميات- القصة-الخطابات"، من تأليف أبولليناريا سوسلوفا، ومن ترجمة أنور إبراهيم، قائمة الأكثر مبيعًا في إصدارات المركز القومي للترجمة بمعرض السويس للكتاب، في دورته الأولى، والذي أقيم في الفترة من 26 أغسطس واستمر حتى  8 سبتمبر الجاري.

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"القومي للترجمة" يستعد لطرح النسخة العربية من كتاب "مدريد الإسلامية الأصول الخفية لعاصمة مسيحية"


غلاف الكتاب

في المركز الثاني جاءت الطبعة العربية من كتاب "أهل التشريع وأهل التأويل" من تأليف زيجومنت باومان، ومن ترجمة حجاج أبوجبر، وفي المركز الثالث الطبعة الثانية من كتاب "قلب الجزيرة العربية: سجل الأسفار والاستكشاف"، من تأليف هاري سينت فيلبي، ومن ترجمة صبري محمد حسن.

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‎ثم جاءت القائمة بعد ذلك بالترتيب التالي: "ذكريات في الترجمة"، "الدر المنثور في طبقات ربات الخدور"، "فلسفة البلاغة "، "تدبر الكبر"، "مصادر الطاقة غير التقليدية"، "الحق في الكسل"، "الصعود العالمي للشعبوية"، "الأفريكانية"، "القوى العظمى والسياسة الخارجية للولايات المتحدة تجاه إفريقيا، "إفريقيا في روسيا- روسيا في إفريقيا"، "علم النفس الاجتماعي: الأسس"، "ثمن عدم المساواة"، "تاريخ الفكر الفلسفي اللاتيني الأمريكي"، "تاريخ الصراع بين العلم واللاهوت في المسيحية"، "خطوات نحو أسس موحدة للنماذج والمناهج العلمية"، "اللوبي العربي"، "قصة كوريا: فهم الكوريين وثقافاتهم"، "مدارات المجاز في الخطاب"، "الليلة الثانية بعد الألف وحكايات أخرى"، "الاستشراق هيمنة مستمرة"، "مقدمة في التصوف المسيحي"، و"الصحافة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

دستوفيسكي أنور إبراهيم القومي للترجمة معرض السويس للكتاب كتاب أهل التشريع و أهل التأويل

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