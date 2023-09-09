السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"القومى للترجمة" يشارك فى الدورة الرابعة من معرض النيابة الإدارية للكتاب

الكتب
الكتب

‎يشارك المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، في الدورة الرابعة من معرض النيابة الإدارية للكتاب، الذي يستمر حتى 15 سبتمبر الجاري.

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"القومى للترجمة" يطرح النسخة العربية لكتاب شرق المتوسط وتكوين التيار الراديكالى

‎ويشارك المركز القومي للترجمة بمجموعة من أهم وأحدث إصداراته نذكر منها: "الاستشراق هيمنة مستمرة"، "الاقتصاد السياسي لمصر"، "الحداثة الثورية"، "التفسير الإبداعي للأحلام"، "الدول والحركات الاجتماعية"، "الصعود العالمي للشعبوية"، "القرية"، "اللوبي العربي"، "المشاعر السياسية"، "أهل التشريع وأهل التأويل"، "بطاركة الكنيسة القبطية في العهد الإسلامي "، "بيولوجيا السعادة"، "تاريخ الصراع بين العلم واللاهوت في المسيحية"، "توجيه حركة التنقلات عبر القنوات البحرية".

"‎فرقة العمال المصرية" في إصدار جديد عن "القومي للترجمة" قريبًا

وأيضًا من ضمن إصدارات المركز القومي للترجمة، "ثمن عدم المساواة"، "حقوق الملكية الفكرية وصناعات علوم الحياة"، "دراسات عن المماليك في مصر"، "دساتير العالم: الهند"، "دساتير العالم: كوريا"، "دساتير العالم: أستراليا-إيطاليا"،"دساتير العالم: جنوب إفريقيا"، "دساتير العالم: إسبانيا"، "دماغ الأخلاق: علم النفس العصبي للأخلاق"، "فهم العلاقات الدولية"، "مدرسة الحمقى"، "مستقبل حقوق الإنسان"، "مشاعر تصنع تاريخًا"، "مقدمة في الأناجيل الثلاثة"، "نظرية التطور الاقتصادي" و"مقدمة في التصوف المسيحي".

القومي للترجمة المركز القومي للترجمة معرض النيابة الإدارية للكتاب النيابة الإدارية الدكتورة كرمة سامي

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