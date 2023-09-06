"‎فرقة العمال المصرية" في إصدار جديد عن "القومي للترجمة" قريبًا

‎يصدر قريبًا عن المركز القومي للترجمة الطبعة العربية من كتاب “فرقة العمال المصرية: ”العرق والفضاء والمكان في الحرب العالمية الأولى"، من تأليف كايل جون أندرسون ومن ترجمة شكري مجاهد و محمد صلاح علي.

قصة الكتاب

‎يروي هذا الكتاب القصة المنسية لفرقة العمال المصرية ففي أثناء الحرب العالمية الأولى فرض البريطانيون الأحكام العرفية في مصر وجندوا ما يقرب من نصف مليون شاب كان غالبهم من الريف و جُنَد كثير منهم بالقوة وذلك ليشتغلوا عمالا عسكريين في أوروبا و الشرق الأوسط فاشتغلوا بالشحن و التفريغ على أرصفة فرنسا و إيطاليا و حفروا خنادق في غاليبولي وساقوا الجمال المحملة بالمؤن في صحاري ليبيا و السودان وسيناء و أدوا دورًا شرطيًا لفرض النظام بين سكان بغداد المحتلة ومثلوا أغلب قوات العمال العسكرية في أثناء التقدم عبر فلسطين و نحو سوريا التي كانت أكبر مسرح للحرب كما أنشأت فرقة العمال العسكرية مئات الأميال من خطوط السكك الحديدية و أنابيب المياه الواصلة بين مصر و فلسطين و التي أصبحت أساس البنية التحتية للأمبراطورية البريطانية طوال جيل بعد ذلك،حيث يوثق كتاب فرقة العمال المصرية تجربة هؤلاء الرجال في الحرب و يتتبعهم حتى الثورة المصرية في عام 1919.

‎بحسب المترجم؛ فالكتاب توثيق لتجربة رجال فرقة العمال المصرية في الحرب العالمية الأولى لأنها من المساحات الفارغة في سجلات الحرب إذ لم يكن لدى غالب الكتاب والقراء من الجمهور الناطق بالانجليزية اهتمام يذكر بقصص رجال (غير بيض) يعملون وراء خطوط الجبهة في الوقت الذي يعود فيه رجالهم إلى الوطن يلفهم المجد و عبارة (غير بيض) من أهم مفاتيح بناء الكتاب و أدواته التحليلية و التفسيرية ذلك ان العرق أهم عدسة تحليلية نظر بها المتابعون المعاصرون إلى فرقة العمال

‎ويضيف: من اللافت أن من قام بعملية جمع المادة العلمية التي بنى منها وبها المؤلف سرديته ،أغلبهم أوربيون دفعهم الفضول التاريخي و الرغبة في مراجعة الرواية التاريخية الأوروبية المتوارثة المليئة بالثقوب حتى كادت تفقد مصداقيتها.

نبذة عن مؤلف الكتاب

كايل جون أندرسون؛ مؤرخ أمريكي وأستاذ التاريخ المشارك بجامعة ولاية نيويورك بالولايات المتحدة، يعمل حاليًا استاذًا مساعدًا للتاريخ في جامعة ولاية نيويورك بالولايات المتحدة، له العديد من مشاركات المؤتمرات و المحاضرات عن مصر في الحرب العالمية الأولى وعن فرق العمال المصرية.

مترجمو الكتاب

الدكتور شكري مجاهد، أستاذ الأدب الإنجليزي بكلية التربية جامعة عين شمس، شغل منصب رئيس قسم اللغة الإنجليزية في كلية التربية بجامعة عين شمس، ومن ترجماته: "اللغة الإنجليزية لغة كوكبية"، "الوقائع الجديدة"، "ثورة في التعليم: من المدرسة إلى العمل" و"إعادة النظر في العلمانية"، أما المترجم محمد صلاح علي، باحث ومترجم مصري، ومن ترجماته: "ابن خلدون" و"الدولة في المجتمع".