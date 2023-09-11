الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

رئيس الأساقفة فى الكنيسة الأنجليكانية: نحن نعمل من أجل الله

سامى فوزى
سامى فوزى

افتتح اليوم الدكتور سامى فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، أولى جلسات مجلس كنائس إيبارشية مصر، بحضور قساوسة الكنيسة وأعضاء المجالس، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

كلمة رئيس الأساقفة

وقال رئيس الأساقفة في بداية كلمته: الله يريدنا أن نستخدم المواهب التي التى أعطاها لنا، لنخدم الآخرين داخل الكنيسة والمجتمع، مؤكدًا على أن هدفنا دائمًا خدمة الله وليس قادة الكنيسة.

وأضاف رئيس الأساقفة: أعطانا الله مواهب طبيعية، إذ تتمثل الوزنات والعطايا الصالحة في العمر والصحة والوقت والعقل والمال والعمل والعائلة، فكل تلك العطايا يهبها لنا الله لوقت محدد لنستثمرها في الخدمة والعبادة.

واختتم رئيس الأساقفة: كل ما نفعله هنا على الأرض قليل مهما كانت وزناتنا ومواهبنا، لهذا نحتاج أن نتواضع ونعترف أننا مهما فعلنا فهو قليل أمام عطايا الله لنا.

وتضمن اليوم وقت للصلاة والتسبيح ومجموعة من القراءات الكتابية، بالإضافة لتقديم محاضرة من القس الكنن مدحت صبري للحديث عن الكنيسة ومجلسها، وقاد المطران أنطوني بول، مساعد المطران لإقليم الإسكندرية، مجموعات المناقشة عن تحقيق الرؤية والإرسالية، كما اخُتتم اليوم بمحاضرة من الأرشيدياكون عماد باسيليوس، رئيس مجلس القساوسة، تحت عنوان "التواصل الفعال بين الكنيسة المحلية والإيبارشية".

كما تقدم الدكتور سامى فوزى بالشكر للقيادات التنفيذية بمحافظة المنوفية على دعم إجراءات العمل لافتتاح المبنى الجديد لقسم اللغات بالمدرسة الأسقفية بمنوف، بالإضافة لحضورهم أمس وتعاونهم  المستمر من أجل رفعة مستوى الطلاب بالمحافظة.

وأشاد رئيس الأساقفة بحضور ممثلى محافظة المنوفية ووزارة التربية والتعليم وإدارة منوف التعليمية والتعليم الخاص بإدارة منوف التعليمية.

وكل من قدم التهنئة بافتتاح المبنى ومنهم اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، ومحمد موسى، نائب محافظ المنوفية، الذى أناب عنهم وحيد عبدربه، رئيس مجلس المدينة، وطارق سعد الدين، وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، وباسم خميس، مدير إدارة منوف التعليمية، وهدى سليمان، رئيس القسم الإنجليزي بكلية الآداب جامعة المنوفية وعضو مجلس الأمناء، وشيماء الخولي، موجهة مالية وإدارية بإدارة منوف التعليمية، وحسام حمدي، من التعليم الخاص بإدارة منوف التعليمية، وعمرو الريفى، موجه أول لغة إنجليزية بإدارة منوف التعليمية.

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