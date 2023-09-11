الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مسلسل هروب اللاعبين والتجنيس خطر يهدد الرياضة المصرية

سيف شكري
سيف شكري

حالة هروب جديدة شهدها الاتحاد المصري للمصارعة الحرة وذلك بعد اختفاء اللاعب سيف شكري، أثناء رحلة العودة إلى القاهرة حيث كان قد أنهى معسكر المنتخب، تحضيراته لبطولة العالم تحت سن 23 عاما والذي أقيم في جمهورية قيرغيزستان.

وتعود تفاصيل قصة الهروب أثناء تواجد اللاعب في المطار "ترانزيت" خلال رحلة العودة إلى القاهرة، ليختفي اللاعب ويتخلف عن العودة مع البعثة إلى مصر، وذكرت تقارير إخبارية، أن اللاعب هرب واتجه إلى بولندا.

وحرص المصارع سريعا على الظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في مطار العاصمة "البولندية وارسو"، ونشر على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة له من داخل المطار.

 

وقام  اللاعب بكتابة تغريدة قال فيها: "آسف جدا لأحبابي وأصدقائي مش عارف أرد على حد.. أنا بخير متقلقوش عليا وإن شاء الله أطمنكوا عليا قريبا".

 

من جانبها تواصلت وزارة الشباب والرياضة مع مسئولي الاتحاد وطلبت تقريرًا تفصيليًا من اتحاد المصارعة عما حدث بشأن واقعة غياب اللاعب سيف شكري، ونتائج ما توصلت إليه تحقيقات اتحاد المصارعة بشأن الواقعة وما إذا كان تأكد هروب اللاعب من عدمه.

 

وفور تلقي وزارة الشباب والرياضة تقرير اتحاد المصارعة ستقوم بدراسته بشكل جيد، تمهيدًا لاتخاذ خطوات بشأن تلك الواقعة.

يذكر أن اتحادي المصارعة والإسكواش هما الأكثر تعرضا للتجنيس والهروب من قبل لاعبيهم، الأمر الذي يدق ناقوس الخطر على الرياضة المصرية. 

 

ولم تكن واقعة شكري هي الأولى من نوعها بل سبقه أحمد فؤاد بغدودة لاعب المصارعة، والذي هرب عقب مشاركته في البطولة الأفريقية والتي أقيمت في تونس مؤخرا وتحديدا في مدينة الحمامات، ووقت هذه الواقعة وبعد التحقيقات صرح وزير الشباب والرياضة بوجود سمسار بفرنسا هو من يقوم بتسهيل تجنيس لاعبي الألعاب الأخرى، خاصة وأنها تجارة عالمية تحميها منظمات عالمية.

 

كما شهد اتحاد الاسكواش هو الآخر واقعة تجنيس اللاعبين بعدما قام محمد الشوربجي  المصنف الثالث على العالم العام الماضي بإعلان تمثيل إنجلترا، وجاء بعد شقيقه مروان الشوربجي والمصنف السادس على العالم بإعلان هو الآخر تمثيله لمنتخب إنجلترا.

 

 

 

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وسبق وأن طالب نواب البرلمان بضرورة فتح ملف هروب الرياضيين المصريين لبلدان أخرى لتمثيلها بعد الحصول على جنسيتها واللعب باسمها، موضحين أن هذه الظاهرة تحتاج إلى حل جذري باعتبارها خطر يهدد مستقبل الرياضة في مصر.

 

حيث تقدمت النائبة عايدة السواركة، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، منذ ثلاثة أشهر بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بشأن ظاهرة "تجنيس اللاعبين المصريين" بجنسيات دول أخرى.

 

وصرحت النائبة وقتها بأن هذه الظاهرة تشكل تهديدًا حقيقيًا على مستقبل الرياضة المصرية، كما أن لها أبعاد أخرى بعيدًا عن الرياضة، حيث تعكس ضعف قيم الولاء والانتماء والتمسك بالوطن، في ظل رغبة بعض الدول وتقديم الإغراءات المالية والمعنوية بشتى الطرق.

 

وقالت "السواركة"، إن هناك تغافل كبير من جانب مسؤولي وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية في مصر، وسط حالة من الإهمال من الاتحادات وعدم تقدير المواهب والأبطال.

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سيف شكرى اتحاد المصارعة الاسكواش وزارة الشباب والرياضة هروب اللاعبين والتجنيس

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