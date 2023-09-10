الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

يوسف بيومي وحبيبة هيثم يحققان برونزية الخماسي في دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية هيراكليون

جانب من الحدث
جانب من الحدث

حقق ثنائي منتخب مصر للخماسي الحديث يوسف بيومي وحبيبة هيثم الميدالية البرونزية في منافسات الزوجي المختلط للخماسي الحديث بدورة العاب البحر المتوسط الشاطئية الثالثة المقامة حاليًا بمدينة هيراكليون باليونان.

وحقق الثنائي المصري الميدالية البرونزية خلف فريق فرنسا الذي حقق الميدالية الذهبية فيما حقق الثنائي الإيطالي الميدالية الفضية.

وبدأت المسابقة على 3 مراحل بداية من سباق العدو بإجمالي 1800 مترا ومرحلتين للسباحة بإجمالي 100 مترا ومرحلتين للرماية بالليزر بواقع 5 أهداف في كل مرحلة خلال 50 ثانية.

وشارك في منافسات الزوجي المختلط 14 فريقا من: مصر وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال واليونان.
وحرصت البعثة المصرية على التواجد في منافسات الخماسي اليوم ودعم لاعبي منتخب مصر.

نتائج الفردي
وأقيمت أمس مسابقة الفردي للسيدات والرجال وجاءت نتائج المنتخب المصري كالتالي:
في فردي السيدات جاءت جنة الجندي في المركز السادس وحبيبة رمضان في المركز التاسع وسارة عبيد في المركز العاشر.
وفي فردي الرجال جاء مصطفي ابو عامر في المركز الثامن ويوسف بيومي في المركز التاسع و مروان علام في المركز الحادي عشر.

ويرأس بعثة الخماسي الحديث الدكتور شادي عبد العزيز أمين صندوق الاتحاد المصري ويقود الفريق إيهاب سيد المدير الفني لمنتخب الشباب، وأحمد إبراهيم سلامة مساعد المدير الفني، ويرافقهم الحكمة رباب حسامه.

ويرأس بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية واللواء أيمن شويته عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية نائبًا لرئيس البعثة.

 

وأعلن الاتحاد الدولي للخماسي الحديث برئاسة الألماني كلاوس شورمان برنامج منافسات اللعبة خلال دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية المقامة في مدينة هيراكليون باليونان خلال الفترة من 9 حتى 16 سبتمبر الجاري.

وأكد الاتحاد الدولي أن منافسات الثلاثي تضاف لأول مرة في برنامج دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية .

ويشمل برنامج الثلاثي على السباحة الحرة والعدو والرماية بالليزر وتقام المنافسات على شاطىء أمودارا حيث سيتم تكريم المتوجين بالميداليات .

وتقام منافسات الثلاثي للسيدات يوم السبت بمشاركة 14 لاعبة من دول مصر وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال واليونان ثم منافسات الرجال بمشاركة 16 لاعبًا من دول قبرص ومصر وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال واليونان .
 

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
أبطال مصر من الخماسي الحديث “تعليم الغربية” يشهد بطولة المدارس الخاصة الرابعة بالمحلة الكبرى لميدالية الذهبية للوزن الخفيف بدورة الألعاب العالمية أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة منافسات الزوجي

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