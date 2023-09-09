مدرب منتخب المصارعة يكشف تفاصيل هروب سيف شكري عن بعثة المنتخب

أبدى محمد طلبة المدير الفني لمنتخب مصر للمصارعة، استيائه الشديد من تصرف لاعب المنتخب الوطنى الهارب سيف شكرى الذى ترك البعثة المصرية أثناء تواجدهم في مطار دبي خلال فترة الترانزيت.

وقال المدير الفنى للمنتخب الوطني، إنه حاول التواصل مع اللاعب أكثر من مرة ولكنه رفض الرد على التيفون وقام بالرد برسالة عبر الوتساب، مؤكداً فيها اعتذاره عن الهروب والرد على التليفون.

وأضاف لـ"الدستور"، أن سيف شكرى هو الخاسر الوحيد من هذا التصرف وسيعود يوماً ما معتذراً عن تصرفه غير الأخلاقي بعد هروبه عن تمثيل منتخب مصر وتفضيله اللعب باسم دولة أخرى.

وأوضح محمد طلبة، أن الاتحاد المصرى برئاسة اللواء عصام نوار من حقه وقف اللاعب وتجميده عن اللعب بعد تصرفه الأخير وهروبه.

وذكر أن اللاعب واحد ضمن قائمة اللاعبين الذين يمثلون المؤسسة العسكرية ويتقاضى راتب شهري 5 آلاف جنيه من المؤسسة بالإضافة لتوفير برنامج تدريبي على أعلى مستوى كما يتقاض مبلغ 8 آلاف جنيه من الاتحاد المصرى للعبة ويحصل على مصروف جيب 20 دولارا عن اليوم الوحد خلال مسعرات المنتخب الخارجية.

وكشف مدرب المنتخب، أنه تواصل أيضا مع والد اللاعب ولكنه أكد له عدم معرفته بأي تفاصيل ولم يتواصل حتى الآن مع نجله منذ هروبه وتركه للبعثة في دبي

وجاءت وقائع هروب اللاعب بعد نهاية معسكر منتخب الشباب تحت 23 سنة فى قيرجيوستان استعدادا للمشاركة فى كأس العالم.

واستغل سيف شكرى وجود البعثة فى مطار دبى للترانزيت خلال رحلة العودة، وحصوله على جواز سفره، وبالترتيب المسبق مع الجهة التى ستقوم بتجنيسه تم ترتيب رحلة السفر من دبى إلى بولندا قبل الإعلان عن الجهة المسئولة عن تجنيسه واللعب باسمها فى البطولات القادمة.