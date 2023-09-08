الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عقد اختبارات الانتقاء لرياضة المصارعة بالمشروع القومي للموهبة ببني سويف

جانب من الاختبارات
جانب من الاختبارات

عقدت مديرية الشباب والرياضة في بني سويف، الجمعة، اختبارات الانتقاء لرياضة المصارعة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ببنى سويف للمرحلة السنية مواليد 2013/2012/2011 بنين وبنات للموسم الرياضى 2024/2023 وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

الاختبارات تجري بمركز شباب مدينة بني سويف النموذجي  

وأوضح هشام الجبالي مدير الشباب والرياضة،أن الاختبارات أجريت بمركز شباب مدينة بنى سويف النموذجى "الساحة الشعبية"، وكان من ضمن المتقدمين للاختبارات أبناء دور رعاية الأيتام وأبناء الشهداء حيث أجريت الاختبارات تحت إشراف الإدارة المركزية للأداء الرياضى بوزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور محمد الكردى رئيس الإدارة المركزية والدكتور محمد حمدى مدير عام الإدارة العامة للموهبة الرياضية.

شهد الاختبارات: الدكتور جون محفوظ، الكابتن أحمد صادق مندوبى الإدارة المركزية للأداء الرياضى الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية بالوزارة،الدكتور نبيل الشوربجي الدكتور محمود السيد المديرين الفنيين لرياضة المصارعة بالاتحاد المصري للمصارعة، إيمان حسين مدير المشروع ببنى سويف ومدربي وإداري المشروع والقائمين على تنفيذ الاختبارات.

بني سويف الشباب والرياضة الاختبارات الساحة الشعبية بنين

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