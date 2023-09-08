الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحصين أكثر من 113 ألفًا من الثروة الحيوانية فى بنى سويف

مواشى
مواشى

تواصلت فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، التي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لـ وزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

تحصين 113 ألفًا و668 رأس ماشية

وتضمن التقرير، الذي تعده مديرية الطب البيطري، الإشارة إلى أن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها قد وصل إلى 113 ألفًا و668 رأسًا، منها:101 ألف، و321 من الأبقار، و11 ألفًا و343 من الجاموس، و1004 من الأغنام والماعز، وذلك منذ استئناف العمل بالحملة منتصف يوليو 2023 حتى 29 أغسطس الماضي، فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى المحافظة.

استئناف الحملة القومية للتحصين

يذكر أن مديرية الطب البيطري، بقيادة الدكتور أحمد الجبالي، قد أنهت استعداداتها لاستئناف الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، بالوحدات البيطرية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، خاصة فيما يتعلق بإعداد وتجهيز الفرق الطبية، والأدوات والمعدات الخاصة بعمليات التحصين، وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة.

بني سويف الطب البيطري التحصين الثروة الحيوانية الحمى القلاعية

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