اليونان.. ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات منطقة ثيساليا إلى 15 حالة وفاة

أعلنت السلطات اليونانية ارتفاع عدد الوفيات جراء الفيضانات الأخيرة التي ضربت منطقة ثيساليا وسط البلاد، التي سببها الإعصار دانيال، إلى 15، بعد العثور يوم الأحد على جثث 4 أشخاص كانوا في عداد المفقودين.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مصرع 14 شخصا أول أمس ودمار كبير وأضرار بمليارات الدولارات جراء العاصفة الممطرة.

وذكرت السلطات اليوم، أنه عثر على ثلاث جثث في قرى بالقرب من مدينة كارديتسا في ثيساليا.

والجثث الثلاث هي لامرأة تبلغ من العمر 88 عاما ونجلها، وعثر عليهما في منزلهما، بالإضافة إلى رجل يبلغ من العمر 58 عاما عثر على جثته بين قريتين.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن خفر السواحل قوله: "إن جثة رجل يبلغ من العمر 42 عاما مفقود منذ يوم الثلاثاء، عثر عليها طافية في البحر بالقرب من مدينة فولوس".

ووفق خفر السواحل، فإن الرجل كان قد شوهد أخر مرة في سيارته وهو عاجز عن السيطرة عليها في مياه هائجة.

وأشار خفر السواحل إلى أنه أنقذ 335 شخصا كانوا عالقين في شبه جزيرة بيليون بين يومي الخميس والسبت.

تواصل جهود الإنقاذ

من جهتها، أفادت خدمة إطفاء الحرائق بأنها منذ أن ضرب الفيضان وسط اليونان يوم الثلاثاء، أجلت 3500 شخص بينما تتواصل جهود الإنقاذ.

وصرح المتحدث باسم خدمة الإطفاء يانيس أرتوبيوس، إن الفيضانات تراجعت على ما يبدو، على الرغم من أن منسوب المياه في نهر بينيوس المجرى المائي الرئيسي في ثيساليا، يشهد ارتفاعا عند مصبه.

وذكرت وزارة الصحة اليونانية المواطنين بأن "المياه غير صالحة للشرب" في فولوس، حيث ما زالت إمدادات المياه تمثل مشكلة بعدما دمرت محطات الضخ وجزء كبير من شبكة الإمداد خلال العاصفة.

تجدر الإشارة إلى أن العاصفة الشديدة التي ضربت اليونان وغمرتها بالمياه، جاءت عقب أحوال جوية سيئة وحرائق مدمرة شهدتها البلاد هذا الصيف، نتج عنها 26 قتيلاَ على الأقل.