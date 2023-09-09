جهود الإنقاذ تكثف من أعمالها بعد الفيضانات القاتلة وسط اليونان

نشرت جهود الانقاذ طائرات هليكوبتر وقوارب نجاة لإنقاذ مئات القرويين الذين تقطعت بهم السبل؛ بسبب مياه الفيضانات في وسط اليونان، بعد أن تسببت عاصفة ممطرة في مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص.

وحسب صحيفة الجارديان البريطانية، إنه أثناء قيامه بجولة في منطقة ثيساليا المتضررة من الأزمة، على بعد 185 ميلاً شمال أثينا، تعهد رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، بالقيام "بكل ما هو ممكن إنسانيًا" لمساعدة الناس في المناطق التي غمرتها الأمطار الغزيرة التي ضربت أيضًا بلغاريا وتركيا المجاورتين.

ولقى 22 شخصًا حتفهم في الدول الثلاث منذ يوم الثلاثاء.

وقال الزعيم اليوناني يوم الجمعة: "أتفهم غضبك"، حيث "سيتم تسجيل الأضرار على الفور، وأولئك الذين عانوا سيرون الإغاثة بسرعة من الدولة".

ومع تزايد وضوح حجم الدمار، وصف ميتسوتاكيس الأمطار الغزيرة بأنها أقوى حدث مناخي شهدته البلاد.

وهطلت أمطار تعادل كمية الأمطار التي تساقطت على وسط اليونان خلال عام كامل خلال 24 ساعة.

وانهارت المباني والجسور والطرق أو جرفتها المياه، وأظهرت صور الأقمار الصناعية مساحات واسعة من الأراضي الزراعية الرئيسية في البلاد مغمورة بالطمي الموحل.

وقالت ستافرولا برازيوتي، البالغة من العمر 104 أعوام، لقناة ERT التلفزيونية الحكومية: "لم أر شيئًا كهذا في حياتي"، "لقد مررنا بالحروب والمصاعب والجوع، لكننا لم نغرق".

وقال المسؤولون إن مياه الفيضانات في بعض المناطق تجاوزت عمقها مترين، وهناك مخاوف من احتمال ارتفاع عدد القتلى عندما تنخفض المستويات، حيث ربما لم يكن لدى الكثير من الناس الوقت لإخلاء منازلهم، ويُعتقد أيضًا أن الآلاف من الحيوانات قد ماتت.

وقال البروفيسور إفثيميوس ليكاس، خبير الكوارث الطبيعية البارز في اليونان، للتلفزيون الحكومي: "لا أعتقد أننا أدركنا حجم هذه الكارثة بعد، و"لم يتم تدمير الإنتاج الزراعي لهذا العام فقط.

وقال عن منطقة تشتهر بكونها واحدة من سلال الخبز الرئيسية في البلاد: "إن طبقة الطمي السميكة تعني أنها لم تعد خصبة".

تراجع العواصف

ورغم أن العواصف تراجعت بحلول الخميس، تحدث سكان في أجزاء من مدينة لاريسا بوسط البلاد عن وضع أصبح خطيرًا على نحو متزايد يوم الجمعة بعد أن فاض نهر بينيوس على ضفافه.

وقال السكان المحليون لوسائل الإعلام، إن منسوب المياه في العديد من الضواحي يرتفع كل دقيقة، وقال بعض المحاصرين إن الغذاء والماء والأدوية وغيرها من الإمدادات الأساسية ينفدون، ويتعرضون لخطر الفيضانات مع حلول الليل.

وقال وزير أزمة المناخ والحماية المدنية، فاسيليس كيكيلياس، يوم الجمعة: "يجب توخي الحذر الشديد لأن الفيضانات قد تشتد في أي لحظة".

وأضاف أن أربعة أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين في مدينة فولوس وشبه جزيرة بيليون.

وتم إرسال وحدات كوماندوز النخبة للإشراف على جهود الإنقاذ التي ساعدت 1800 شخص، وكان عشرات السياح من بين الذين تم إنقاذهم يوم الجمعة.

ومع استمرار العملية على قدم وساق، شوهد السكان على الكاميرا وهم يُرفعون إلى طائرات الهليكوبتر من أسطح المنازل، وتم نقل قرويين آخرين إلى بر الأمان في قوارب مطاطية.

وأنشأت الحكومة مركز عمليات لتنسيق جهود الإنقاذ واستعادة إمدادات الكهرباء والمياه الجارية التي انقطعت في عدة مناطق.

ومن المتوقع أن تظل القرى مغمورة بالمياه لعدة أيام، ومن المقرر أن تواصل فرقة الإطفاء اليونانية - التي أخمدت في وقت سابق من هذا الأسبوع حريقًا اندلع في منطقة إيفروس الشمالية لمدة 17 يومًا - عمليات البحث من منزل إلى منزل بحثًا عن ناجين محتملين.