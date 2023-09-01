الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اليونان.. إنقاذ 25 مهاجرًا حاصرتهم الحرائق فى غابة على حدود تركيا

حرائق
حرائق

أنقذ رجال الإطفاء في اليونان، اليوم الجمعة، 25 مهاجرًا حوصروا داخل غابة شمال شرق البلاد، بسبب الحرائق.

وقالت إدارة إطفاء الحرائق إن المجموعة حوصرت في الغابة الواقعة بين قريتين في منطقة إيفروس، قرب الحدود مع تركيا. 

ولم يتم الإبلاغ عن إصابات، ولم تتوفر معلومات على الفور بشأن جنسيات المهاجرين، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وتم العثور خلال الأسبوعين الماضيين على جثث 20 شخصًا، يعتقد أنهم جميعا كانوا مهاجرين عبروا الحدود مؤخرًا وتم تكليف فريق بتحديد هوية أصحاب الرفات.

أكبر حريق غابات منذ 23 عامًا

وتكافح قوة متعددة الجنسية تضم أكثر من 580 رجل إطفاء، مدعومة بست طائرات ومروحيتين، الحريق الذي اندلع في 19 أغسطس، وخلال أيام انضم لحرائق أخرى ليشكلوا معا أكبر حريق غابات تشهده إحدى دول الاتحاد الأوروبي منذ بدء تسجيل الحرائق في عام 2000.

وأتت النيران على منازل ومساحات شاسعة من الغابات، حيث أحرقت ما يزيد على 200 ألف فدان. 

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وخلال الليل، وضع سكان بلدة سوفلي الحدودية في حالة تأهب لعملية إجلاء محتملة، مع اقتراب جدار هائل من النيران.

وحتى الآن، تم إجلاء آلاف الأشخاص من منازلهم في القرى والبلدات الواقعة في شمال شرق اليونان بسبب الحرائق، على الرغم من السماح للغالبية العظمى بالعودة.

وتواجه اليونان المئات من حرائق الغابات في أنحاء البلاد هذا الصيف، مع اندلاع عشرات الحرائق الجديدة يوميا.

ويتم إخماد الغالبية العظمى من الحرائق بشكل سريع قبل انتشارها، لكن حريق إيفروس أثبت أنه يصعب السيطرة عليه بشكل خاص.

اشتعال الحرائق

كما اشتعلت الحرائق في جزيرتي إيفيا وكيثنوس وفي منطقة بيوتيا شمال أثينا، وسط مزيج خطير من الرياح العاتية ودرجات حرارة تصل إلى 41 درجة مئوية.

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء: "الوضع مشابه لشهر يوليو"، في إشارة إلى موجة في عدة أجزاء من اليونان خلّفت خمسة قتلى. 

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