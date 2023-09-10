الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"دانيال" على الأبواب.. عاصفة جديدة تضرب اليونان وليبيا وتتجه لمصر

العاصفة دانيال
العاصفة دانيال

عاصفة جديدة ضربت اليونان خلال الأيام الماضية، وخلفت وراءها كوارث كثيرة، وخسائر فادحة، وأمطار غزيرة وفيضانات عارمة، وبدأت في التحرك ناحية الأراضي الليبية، ومن المتوقع أن تصل قبالة السواحل المصرية خلال الأيام المقبلة وفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية.

العاصفة دانيال تصل ليبيا

وقالت هيئة الأرصاد المصرية، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، إن العاصفة دانيال غادرت اليونان، مخلفة وراءها أضرارًا ناتجة عن الأمطار الغزيرة و‌الفيضانات العارمة، وبدأت بالتحرك نحو الأراضي الليبية، لتكون ليبيا علي موعد مع بعضًا من كوارث اليونان، من أمطار غزيرة التي قد تشكل سيولًا عارمة في البلاد.

ومن المتوقع أن تتأثر جميع السواحل الليبية وبعض المناطق الداخلية بالعاصفة دانيال، وفقًا للهيئة العامة للأرصاد، مشيرة إلى أن بقايا دانيال قد تصل إلى السواحل المصرية، في مناطق أقصى غرب الساحل الشمالي، يوم الإثنين المقبل، وسيصاحبها سقوط للأمطار.

نشأت العاصفة دانيال من موجة استوائية قبالة سواحل المكسيك، وأخذت في التحرك باتجاه الغرب، وفي ذلك الوقت، كانت خصائص الإعصار تشبه تلك التي في الإعصار الحلقي، ومن أبرز المعلومات عنه، وفقًا للمركز الوطني للأعاصير:

- صُنِّف الاعصار على أنه «منخفض استوائي».

- قام المركز الوطني للأعاصير، باعتبار دانيال إعصار في أواخر 18 يوليو عام 2006، عندما كان يقع على بعد 885 ميلاً جنوب غرب كابو سان لوكاس.

-أصبحت عين دانيال ظاهرة على صور القمر الصناعي، والتي تنظمت في عين تشبه الثقب، وذلك يوم 19 يوليو من نفس العام.

- وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، اعتبر إعصار دانيال عاصفة متماثلة ذات عين مميزة يبلغ قطرها حوالي 30 ميل.

- خضع الإعصار لدورة استبدال أخرى، ووصل إلى رياح الذروة التي بلغت 150 ميلًا في الساعة يوم 22 يوليو.

عاصفة دانيال ​اليونان​ مصر ليبيا

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