مصر تستعد لعاصفة دانيال.. متى يبدأ الطقس فى التحسن؟

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامى لهيئة الأرصاد الجوية إنه بسبب العاصفة دانيال نلاحظ عدم استقرار كبير فى الطقس غدًا الاثنين، وسيكون هناك أمطار متفاوتة على مختلف المحافظات منها القاهرة.

أضافت منار، لـ"الدستور":ييبدأ تحسن الطقس بداية من الثلاثاء المقبل ومن بعدها سوف يشهد الطقس تحسن كبير جدًا، وأنصح المواطنين بالعامة على متابعة درجات الحرارة أول بأول قبل الخروج من المنزل".

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كان لعاصفة دانيال آثارها المدمرة على اليونان حيث اجتاح الإعصار دانيال اليونان وتسبب في عاصفة ممطرة استمرت 3 أيام في وسط اليونان، وهى عاصفة ذو خصائص شبه استوائية في شهر سبتمبر من الأمور النادرة، وتصاحب هذه العاصفة مخاطر ومخاوف من تشكل السيول والفيضانات، إضافة إلى الرياح العاتية وارتفاع الموج عن مستوى سطح البحر، وتسبب هجوم الإعصار دانيال في اليونان في مقتل 10 أشخاص وأضرار بمليارات الدولارات.

◘ تأثيره على ليبيا

دخل الإعصار دانيال القادم من اليونان، السواحل الليبية، وسيكون تأثيرها قوي الأحد 10 من سبتمبر 2023، حسب التوقعات على مناطق الجبل الأخضر وبنغازي حتى اجدابيا.

وأعلنت ليبيا حالة الطوارئ بسبب الإعصار وطالب رئيس حكومة البرلمان في ليبيا عمداء البلديات بإخلاء المناطق من السكان التي يتوقع جريان أوديتها وتهديدها الأهالي، بالإضافة إلى اتخاذ ما يلزم لتجنيب المواشي أي مخاطر محتملة.

وقالت الأرصاد الجوية في بيان عاجل، إنه بعد أن غادرت العاصفة دانيال اليونان مخلفة وراءها أضرار كبيرة وخسائر فادحة نتيجة الأمطار الغزيرة و‌الفيضانات العارمة، تحركت نحو الأراضي الليبية لتكون ليبيا على موعد مع الأمطار الغزيرة وفرص كبيرة لتشكل السيول كما يتوقع نشاطا في سرعات الرياح وارتفاعا كبيرا للأمواج.