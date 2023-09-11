الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجيش الليبى يعلن فقدان 5 جنود خلال عمليات الإنقاذ بسبب الفيضانات بالبيضاء

إعصار دانيال في ليبيا
إعصار دانيال في ليبيا

أعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، فقدان الاتصال بخمسة جنود رفقة آلياتهم، أثناء عمليات إنقاذ العائلات العالقة داخل مدينة البيضاء بسبب الفيضانات والسيول، عقب وصول العاصفة دانيال من وسط البحر المتوسط إلى شرق ليبيا خلال الساعات الأولى أمس الأحد.

وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري في بيان مقتضب، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": إنه تم "فقدان الاتصال بعدد خمسة جنود من القوات المسلحة العربية الليبية رفقة آلياتهم أثناء عملية إنقاذ للعائلات العالقة داخل مدينة البيضاء".

 

الوضع خرج عن السيطرة

من جهته، أعلن رئيس بلدية مدينة البيضاء الواقعة شرق البلاد بالجبل الأخضر خروج الأوضاع عن السيطرة جراء السيول الجارفة التي تضرب المدينة منذ صباح الأحد، وطالب السلطات الليبية بالتدخل العاجل للمساعدة وأنقاد العالقين.

وأعلنت السلطات الليبية في وقت سابق، عن خطة أمنية مشتركة بين قوات الجيش الليبي والأجهزة الأمنية وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية في مواجهة مرور عاصفة دانيال المتوسطية هذه الأيام بليبيا، ومن ضمن هذه الإجراءات فرض حظر تجوال من الساعة 8 مساءً إلى 8 صباحاً.

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عاجل .. إعصار دانيال.. الجيش الليبى يستنفر شرقا لمواجهة أزمة السيول

كما أعلنت حالة الطوارئ القصوى في الشرق الليبي لمدة يومين، جراء العاصفة، التي تسببت كذلك في إغلاق مطارات ومرافق خدمية وتعليمية بالبلاد.

واجتاحت مياه الأمطار عدة مدن ليبية بسبب قوة غزارتها مما تسببت في فيضانات وسيول وكانت قرية تاكنس الجبلية والبيضاء وشحات وبطه بمنطقة الجبل الأخضر في ليبيا الأكثر تضررا من العاصفة دانيال.

وصباح اليوم، أوضحت مراصد الأرصاد العالمية أن العاصفة دانيال تتركز الآن بأمطار غزيرة وقوية على سواحل درنة و سوسة و رأس الهلال ومرتوبة وجنوب الجبل الاخضر.

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"أمطار غزيرة وعواصف رعدية".. الأرصاد تحذر من العاصفة "دانيال" على السواحل الليبية

وأوضحت المراصد أن عين العاصفة دانيال تقترب من مدينة طبرق.

إعصار دانيال في ليبيا
إعصار دانيال في ليبيا
الجيش الليبى فقدان 5 جنود البيضاء ليبيا العاصفة دانيال جراء فيضانات

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