عاجل .. إعصار دانيال.. الجيش الليبى يستنفر شرقا لمواجهة أزمة السيول

استنفرت قوات الجيش الوطني الليبي في المنطقة الشرقية، لتقديم المساعدة للمتضررين من السيول التي أدت إلى غرق آلاف المنازل والممتلكات الخاصة.

وتشهد المنطقة الشرقية في ليبيا، تقلبات جوية تسببت في سيول جارفة أدت إلى غرق آلاف المنازل والسيارات وانقطاع الطرقات واقتلاع الأشجار، كما حوصرت العائلات، وسط مخاوف من اتساع نطاق الفيضانات في ظل توقعات باستمرار هذه التقلبّات الجوية جراء إعصار دانيال.

وأعلنت شعبة الإعلام الحربي للجيش الليبي، وصول فرق الضفادع البشرية ووحدات القوات المسلحة إلى بطة والبياضة للعمل على عمليات الإنقاذ السريع وإخلاء كل المناطق الغارقة والعمل على شفط المياه والسيطرة على السيول والفيضانات.

وأوضحت شعبة الإعلام الحربي أن وحدات القوات المسلحة أجلت السكان من عمارات القرية السياحية بنغازي قبل بداية ذروة العاصفة، وانتشرت في كامل مناطق مدينة بنغازي للعمل على شفط المياه وتسهيل حركة السير وإخلاء البيوت الواقعة في المناطق القريبة من البحر والأودية وتطبيق قرار حظر التجوال الصادر من اللجنة العليا للطوارئ.

منسوب المياه بدأ في التراجع بمنطقة تاكنس

في وقت سابق من مساء الأحد، أكد رئيس الإسعاف والطوارئ منطقة تاكنس أنور صالح، أن الوضع في المنطقة مستقر نسبيا وأن الأوضاع في تحسن، ومنسوب المياه بدأ في التراجع نسبيًا.

وأوضح صالح، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، أن جهاز الإسعاف استكمل كافة عمليات إجلاء المواطنين المحاصرين في بيوتهم، دون تسجيل خسائر في الأرواح.

ولفت إلى أن أغلب المنطقة الآن قابعة في الظلام الحالك بسبب تضرر العديد من أعمدة الكهرباء.

وتداول عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي صور توضح غرق الشوارع بمنطقة تاكنس الواقعة بالجبل الأخضر شرق ليبيا.

وأظهرت الصور والفيديوهات أن الأمطار تسببت في غرق الشوارع ومنعت السيارات والمارة من التجول وعطلت المرور.

وأوضحت الصور أن الفيضانات طالت أيضا عدد من المنازل والسيارات وأغلقت عددا من الشوارع الرئيسية بالمنطقة.