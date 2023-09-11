الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

تعرف على التاريخ الحقيقى لرحيل سيد درويش

سيد درويش
سيد درويش

نشر الكاتب الصحفي مصطفى طاهر عبر صفحة التواصل الاجتماعي الفيس بوك، ما يشير إلى ان تاريخ رحيل سيد درويش، والذي نحتفي به في10 سبتمبر من كل عام ليس هو الحقيقي ، وارجع التاريخ الحقيقي الى 14  سبتمبر. في التقرير التالي نستكشف  التاريخ الحقيقي لرحيل سيد درويش  

 

أشار طاهر إلى ان  مسألة التواريخ المغلوطة  مسالة شائعة في الوسطين الثقافي والفني فمثلا  نجد ان للموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب  اكثر من تاريخ ميلاد . 

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وأوضح طاهر "فيما يخص روح مصر العظيمة.. الشيخ سيد درويش البحر شخصيا هناك تصحيح يخص تاريخ رحيل ابن كوم الدكة المولود في ١٧ مارس ١٨٩٢م.

واكد طاهر على ان  ذكراه المئوية ليست اليوم، وذلك رغما عن التداول الرسمي والشعبي  الذي يشير الى ان  مئويته رحيله توافق ١٠ سبتمبر ١٩٢٣م هو تاريخ وفاته، كما أن ١٥ سبتمبر تاريخ متداول أخر على نطاق أقل... 

والحقيقة أن سيد درويش رحل في يوم الجمعة ٤ صفر ١٣٤٢ هجرية، الموافق ( ١٤ سبتمبر ) من عام ١٩٢٣م، عن عمر ناهز ٣١ عاما ونصف العام، بعد ملحمة فنية لا تنسى، صنع فيها الاستثناء.. والاستثناء الشديد جدا في تاريخنا الفني.

 وفي كتاب طرب زمان أشار الطبيب الباحث في تاريخ الغناء والموسيقي  المصرية عصمت النمر إلى ان  رحيل سيد درويش جاء في صباح ال15 سبتمبر 1923.

 ومن جهته أكد الكاتب عبد الفتاح البارودي عضو جمعية سيد درويش ، عبر مقال له نشر بمجلة الرسالة  في عددها 1081 عام  1964 تحت  عنوان موسيقي سيد درويش أن  ذكرى رحيله توافق 15 سبتمبر.

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 وأشار  الكاتب يوسف حلمي عبر مقال  نشر في  مجلة الغد تحت عنوان "تراث سيد درويش " ومما جاء فيه: في 15سبتمبر سنة 1948 أقيم في مسرح محمد على بالإسكندرية احتفال بذكرى سيد درويش، وقدم في الاحتفال بعض مقطوعاته، وكان الدكتور حسين فوزي حاضرا هذا الاحتفال ، وفي يوم الذكرى التالية من 1949 تحدث في الإذاعة واستعادت ذاكرته حفل العالم الماضي فقال " أنني أيها السادة استمع لموسيقات العالم منذ اكثر من ثلاثين سنة، فليس من السهل على مثل أن يدهشه شيء ! ومع ذلك فالمؤكد لكم أنني حبست دموعي وأنا انصت لهذا المنظر  الموسيقى من تأليف سيد درويش ، حبست دموعي لان المنظر محزن فهو في غاية الطرافة ، باعث على الضحك من أوله لاخره ، مطرب إلى اقصى حدود الطرب .. وقد ضحكت وطربت له . انما تاثري الفجائي كان مزيجا من الحزن على سيد درويش فقضى شبابه من الفرح بان الرجل مازال حيا في موسيقاه لان موسيقا جدير بالحياة .

مئوية سيد درويش مصطفى طاهر تاريخ سيد درويش عصمت النمر حسين فوزي

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