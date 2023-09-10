"فنان الشعب".. كيف جسدت السينما والدراما حياة سيد درويش

رغم حياته القصيرة في عدد السنوات إلا أنها كانت مادة خصبة لصناع الدراما والسينما والمسرح لتقديم حياته في أعمال فنية متعددة الألوان الإبداعية، وخلال السنوات الماضية قدم عدد من أهل الفن سيرة أو جزء من سيرة الفنان الراحل سيد دوريش.

مئوية فنان الشعب سيد درويش

ولعل فيلم "سيد درويش" الذي قدم عام 1966 من أهم الأعمال التي تناولت سيرة الراحل، حيث يروي الفيلم قصة حياة الراحل العظيم سيد درويش منذ نشأته فى الإسكندرية حتى وفاته المفاجأة يوم عودة سعد زغلول من المنفى مستعرضًا أهم المحطات فى حياته وأهم ألحانه وأغانيه، والفيلم وقف على بطولته الفنان الراحل كرم مطاوع وهند رستم وأمين الهنيدي وزيزي مصطفى وناهد سمير وكان من تأليف سامي داود وإخراج أحمد بدرخان. وفي العام السابق للفيلم قدمت مسرحية باسم "سيد درويس" وقدم دور درويش الفنان محمد نوح وشاركه البطولة عدد من النجوم منهم وداد حمدي وإسماعيل شبانة وكارم محمود وعصمت عبد العليم وأحمد أباظة والمسرحية كانت من تأليف صلاح طنطاوي ومن إخراج أحمد طنطاوي.

كما قدم مسلسل إذاعي باسم "سيد درويش" من ﺇﺧﺮاﺝ ملكه نجيب ومن تأليف جمال بدران ومن بطولة كلا من رشوان سعيد وإحسان القلعاوي والمرسي أبو العباس وجلال توفيق.

وفي 2013، قدم حفيد الراحل الفنان إيمان البحر درويش، سيرة جده في مسلسل تليفزيوني، حيث جسد سيرة أبو الفن المصري ومطرب ثورة 19 وكذلك حياة الشاعر بيرم التونسي، المسلسل قدم من بطولة فاروق الفيشاوي في دور بيرم التونسي وإيمان البحر ودينا ومحمد لطفي ومادلين طبر ومحمود الجندي وكتب السيناريو محفوظ عبد الرحمن وأخرجه عمر عبد العزيز وقدم المسلسل عبر 32 حلقة وصورت مجموعة كبيرة من مشاهده بمكتبة الأسكندرية.

وعلى مدار السنوات الماضية قدم الفنان محمد عادل "ميدو عادل" مسرحية حملت اسم "سيد درويش" ويظهر ميدو عادل خلال المسرحية الجانب الوطنى من شخصية سيد درويش، فى العديد من مشاهد العرض إلى جانب إجادته للغناء بأشهر أغانى سيد درويش التى أضفت على المسرحية المزيد من الإبداع، والعرض قدم من من إنتاج فرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين بجانب ميدو عادل، وهم كل من الفنانة لقاء سويدان، وسيد جبر، ورشا سامي، ومحمد عنتر، وسعيد البارودي، ماهر عبيد، يوسف عبيد، شريف عبد الوهاب، علاء الحريرى، محمد الشربيني، حسام حمدي، هاله الصباح، دعاء الخولى، إيمان النحاس، مجدى عبد العزيز، وأيمن صبحي.

وفي 2019 قدم مسلسل "أهو دا اللي صار" بطولة روبي وأحمد داود سيرة الفنان الراحل سيد درويش في أحد خطوط المسلسل الدرامية وقدم الشخصية الفنان الشاب محمد العمروسي وناقش فترة مهمة في حياة الفنان الراحل، حيث قدم المسلسل في إطار درامي اجتماعي خلال حقبة زمنية تصل إلى 100 عام، تقريبا ما بين (1918: 2018)، حول المعاناة التي تقابلها المرأة بصفة عامة، والصعيدية بصفة خاصة، واختلاف الأفكار والعادات والتقاليد، وغيرها من القضايا الاجتماعية التي تخص المرأة.

وخلال العام الماضي قدم المطرب الشاب مصطفى شوقي شخصية الفنان الراحل سيد درويش من خلال مسلسل "الضاحك الباكي" عن سيرة الفنان الراحل نجيب الريحاني وكان سيد درويش من أهم خطوط المسلسل الدرامية التي قدمت بالعمل، يتناول المسلسل قصة حياة الفنان الكبير نجيب الريحاني منذ الطفولة، ويبرز الجوانب الإنسانية والاجتماعية في حياته، والحياة السياسية التي عاشها، خاصة ثورة 1919، والحربين العالميتين الأولى والثانية، ودستور 1923، والاحتلال الإنجليزي لمصر والمسلسل من تأليف محمد الغيطي ومن إخراج محمد فاضل، وكان الدور التمثيلي هو الأول للمطرب مصطفى شوقي الذي قدم عدد من أغنيات الراحل ونال إشادات على الدور.