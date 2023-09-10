ويبقى الأثر.. سيد درويش حياة قصيرة ومسيرة إبداع طويلة

“ويبقى الأثر”.. هذا ما حدث مع الموسيقار الراحل وملك النغم السابق لعصره سيد درويش، فعلى الرغم من رحلته القصيرة في الحياة، إلا أن صناع السينما استلهموا من ألحانه وإبداعاته جزء من نجاحهم في أعمالهم السينمائية والألوان المختلفة في الفن.

كانت البداية مع المخرج حسن الإمام عام 1963 في فيلم "شفيقة القبطية"، حيث استعان المخرج الراحل بموسيقى وألحان الفنان سيد درويش في فيلمه الجديد، الذي قدمت بطولته النجمة الكبيرة هند رستم وحسين رياض وأمينة رزق ومع مشاهد "شفيقة القبطية" أشهر راقصات مصر في أوائل القرن العشرين التي اضطرتها الظروف القاسية إلى ترك ابنها ووحيدها في حضانة والدتها بعد أن طردها والدها من المنزل، وعلى الرغم من أنها واسعة الثراء ومن أعز أصدقاء كبار رجال الدولة، فإنها لم يسمح لها قط بزيارة ابنها "عزيز" الذي كبر وترعرع ووقع في حب ابنة أسعد باشا رئيس الوزراء، تم استخدما ألحان فنان الشعب لإضفاء مزيدا من العمق لتلك الرحلة الخاصة بشفيقة.

مئوية فنان الشعب سيد درويش

في العام التالي، استعان حسن الإمام أيضا بألحان سيد درويش في رائعة "بين القصرين"، حيث جاء الفيلم استنادًا إلى الجزء الأول من ثلاثية نجيب محفوظ الروائية.

واستعرض الفيلم المسارات الحياتية لأسرة السيد أحمد عبد الجواد خلال فترة الاحتلال الإنجليزي، وقبيل اندلاع ثورة 1919، بدءًا من رب الأسرة الذي يتعامل بصرامة شديدة مع أفراد عائلته، بينما هو يعيش ليلاً حياة من اللهو والانحلال. وحققت ألحانه نجاحًا كبيرًا في الفيلم، الذي قام ببطولته يحيى شاهين وزيزي البدراوي وصلاح قابيل وعبد المنعم إبراهيم.

ألحان سيد درويش

واستمرارًا للاستعانة بموسيقى سيد درويش، استعان المخرج حسن الإمام عام 1967 في فيلم "إضراب الشحاتين" بألحان سيد درويش أيضًا.

ويقدم الفيلم دراما غنائية اجتماعية وطنية، ويسلط الضوء على الكفاح الوطني الشعبي ضد الاحتلال الإنجليزي في أعقاب ثورة عام 1919. يشارك في بطولة الفيلم لبنى عبد العزيز وكرم مطاوع وتحية كاريوكا ومحمود المليجي وعدد كبير من النجوم.

وفي فيلم "امتثال"، استخدم حسن الإمام موسيقى الراحل سيد درويش مرة أخرى من خلال أغنية التحفجية، وتدور قصته حول هروب امتثال من منزلها بعد أن تعرضت لسوء معاملة زوج أمها وسيطرته عليها. تعمل امتثال بصفة راقصة في ملهى ليلي وتقرب من بلطجي الملهى وتغريه لتصبح ملكة شارع عماد الدين، ولكن عندما يكتشف أنها ترتبط بشاب آخر يدعى ناجي وتحمل منه طفلًا، يقرر الانتقام منها.

ويشارك في بطولة الفيلم ماجدة الخطيب ونور الشريب وسمير صبري وليلى جمال ونبيلة السيد.

وأصر حسن الإمام على مصاحبة ألحان سيد درويش فاستعان بها مرة أخرى عام 1974 من خلال فيلم "بمبة كشر". تدور الأحداث في الفيلم حول زواج الدبلوماسي محمود من الراقصة بمبة، وتنجب لهما طفلة تُدعى ليلى. يُجبره والده رأفت باشا على تطليقها ويأخذ حفيدته ليربيها. يسافر محمود إلى الخارج، في حين تصبح بمبة واحدة من ألمع الراقصات ويصبح بيتها ملتقى للباشاوات، بما في ذلك رأفت الذي يقع في حبها دون أن يعلم حقيقتها. يشارك في بطولة الفيلم نادية الجندي وسمير صبري وسعيد صالح وصفاء أبو السعود وحسين الإمام.

وعبر فيلمين خلال 1975 تواجدت ألحان الموسيقار الراحل بداية من فيلم "بديعة مصابني" الذي رصد قصة حياة الفنانة بديعة مصابني منذ طفولتها مرورًا باغتصابها في بلدتها بلبنان وهجرتها لمصر وعملها كراقصة وزواجها من نجيب الريحاني وعملها كممثلة وطلاقهما وحجز الضرائب على مسرحها وبيعها المسرح للراقصة ببا وهربها بأموالها إلى لبنان مسقط رأسها ووفاتها وحيدة، وهو من بطولة نادية لطفي وكمال الشناوي وفؤاد المهندس وكذلك فيلم "أمير حبي أنا" الذي قدم ألحان سيد درويش أيضا ودارت قصته حول عادل مدير إحدى الشركات ومتزوج من نبيلة ابنة مدحت صاحب الشركة. يقع عادل في حب أميرة الموظفة بالشركة، ويبوح لها بمشاعره وأنه غير موفق في حياته مع زوجته وأن زواجه كان مصلحة ليصل إلى مركزه، تبادله أميرة نفس المشاعر ويتزوجها في السر ولكن مدحت يكتشف أمرهما وهو من بطولة سعاد حسني وحسين فهمي وسهير البابلي.

وتواجدت ألحانه أيضا عام 1983 في مسلسل "صاحب الجلالة الحب" بطولة نبيلة عبيد وحسين فهمي، كما تواجدت ألحانه ايضا في فيلم حكاية في كلمتين من إخراج حسن الإمام ايضا عام 1985 وهو من بطولة إيمان البحر درويش وليلى علوي.

وفي عام 1987 استعان مخرج فيلم "لقاء في شهر العسل" ناجي أنجلو بطولة إيمان البحر درويش وإلهام شاهين بموسيقى سيد درويش بشكل مختلف تماما وبتيمة اجتماعية مختلفة حيث استعان الفيلم بألحان أغنية "زفوا العروسة" لتناسب قصة الفيلم الذي دارت أحداثه حول المطرب رؤوف وجدي وعروسه منى بعد أن يسافران إلى الإسماعيلية لقضاء شهر العسل واستكمال أعماله الفنية، تتلقى منى مكالمة هاتفية من أخيها الذي خرج من السجن مؤخرًا والذي أخفت حقيقته عن زوجها، ليبدأ رؤوف بالشك بها، خاصة بعد تلقيه لمكالمة هاتفية تخبره بخيانة زوجته.

وفي العام التالي وفي فيلم "زمن الممنوع" استعانت إيناس الدغيدي مخرجة الفيلم بألحان أغنيتي الانتخابات والكوكايين في الفيلم الذي قام ببطولته إيمان البحر درويش وليلى علوي حيث وظفت "الدغيدي" لحني الأغنيتين للقصة التي دارت حول أميمة الطالبة في كلية الطب والعضوة نشطة في اتحاد الطلبة، التي يُقبض عليها بسبب النشاط السياسي ويفرج عنها بفعل نفوذ والدها، وتدخل في قصة حب مع زميلها هشام، ويحاول زميل لها أن يشوه سمعتها لتستلهم المخرجة روائح نضال سيد درويش في القصة.

وعلى مدار السنوات الماضية وفي كثير من الأعمال يتم استخدام موسيقى فنان الشعب سيد درويش كنوع من أنواع الخلفية في بعض المشاهد لما لها من قيمة كبيرة على مدار التاريخ وخاصة في الأعمال التي تقدم رسائل وطنية.