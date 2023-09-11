الإثنين 11 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل .. هزة أرضية بقوة 4.7 درجات تضرب العراق وشعر بها سكان كركوك

مقياس ريختر للزلازل
مقياس ريختر للزلازل

ضربت هزة أرضية، ليل الأحد/ الإثنين، العراق، على ما أفادت وكالة الأنباء العراقية "واع".

 

وقالت "واع": "إن الهزة الأرضية شعر بها أهالي  كركوك".

 

وقال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، إن الهزة الأرضية وقعت بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر.

 

وأشار المركز إلى الهزة الأرضية وقعت على بعد 54 كم جنوب شرق كركوك، وعلى عمق 10 كيلومترات.

 

كما لم يتم الإعلان عن أضرار مادية أو بشرية بعد.

 

في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام أخرى، بأن هزات أرضية ضربت بعض المدن العراقية في شمالي ووسط البلاد.

 

وذكرت شبكة روسيا اليوم نقلا عن مراسلها أن سكان محافظات بغداد وأربيل والسليمانية ودهوك وصلاح الدين وكركوك، شعروا بهزات أرضية بعد منتصف الليل.

 

ولم تصدر السلطات العراقية حتى الآن أي بيان بشأن قوة درجات الهزات الأرضية.

 

زلزال المغرب المدمر

 

وياتي ذلك بعد يومان من الزلزال المدمر الذي ضرب عددا من مدن المغرب، موقعا آلاف القتلى والجرحى، ومخلفا أضرارا جسيمة في المباني السكنية والأثرية والمنشآت الحكومية.

ووفي آخر حصيلة أعلنتها وزارة الداخلية المغربية، فإن عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي بلغت شدته 7 درجات، بلغت 2122 حالة وفاة و 2421 إصابة، أكثر من نصفهم في حالة حرجة.

 

وحذر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، السكان في المغرب من العودة إلى منازلهم في مناطق وقوع الزلزال المدمر، خوفا من الهزات الارتدادية.

 

وأثر الزلزال المدمر على أكثر من 300 ألف شخص بمدينة مراكش المدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وفق منظمة الصحة العالمية.

 

وأصدر عاهل المغرب الملك محمد السادس، مساء السبت، سلسلة من التعليمات لمواجهة تداعيات الزلزال، شملت "تعزيز اﻟوﺳﺎﺋل وﻓرق اﻟﺑﺣث واﻹﻧﻘﺎذ ﻣن أﺟل ﺗﺳرﯾﻊ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻧﻘﺎذ وإﺟﻼء اﻟﺟرﺣﻰ، وتزوﯾد اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺗﺿررة ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﺷرب، وتوزيع ﺣﺻص ﻏذاﺋﯾﺔ وﺧﯾﺎم وأﻏطﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻛوﺑﯾن، واﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﺳرﯾﻊ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ"، وفق بيان صادر عن الديوان الملكي.

تسجيل هزة أرضية المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل ​العراق​ محافظة كركوك مقياس ريختر

الأكثر قراءة

عاجل .. أستاذ استشعار عن بعد يرد على توقع العالم الهولندى بوقوع زلزال فى مصر

عاجل .. إعصار دانيال.. الجيش الليبى يستنفر شرقا لمواجهة أزمة السيول

أول تعليق من والد اللاعب عمر شتا: خايف يعمل فى نفسه حاجة

الخارجية: إعلان إثيوبيا إتمام عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة انتهاك لإعلان المبادئ الموقع

600 ألف جنيه واعتذار.. تصريحات صادمة من طليقة حسن شاكوش بعد الصلح

عاجل .. مصدر يوضح حقيقة وفاة نزيل داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

محمود خليل

الهارب إلى «المئذنة»

سارة الشلقاني

أشرف مروان والكهول المتصارعة

د هند جاد

دكر كحول

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

وائل لطفي

فى قلب العالم

لواء.حمدى البطران

ضرورة استكمال المسيرة

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مساعدات بالذكاء الاصطناعى وإجلاء الإسرائيليين.. تحركات إسرائيل عقب زلزال المغرب

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل