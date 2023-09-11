عاجل .. هزة أرضية بقوة 4.7 درجات تضرب العراق وشعر بها سكان كركوك

ضربت هزة أرضية، ليل الأحد/ الإثنين، العراق، على ما أفادت وكالة الأنباء العراقية "واع".

وقالت "واع": "إن الهزة الأرضية شعر بها أهالي كركوك".

وقال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، إن الهزة الأرضية وقعت بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر.

وأشار المركز إلى الهزة الأرضية وقعت على بعد 54 كم جنوب شرق كركوك، وعلى عمق 10 كيلومترات.

كما لم يتم الإعلان عن أضرار مادية أو بشرية بعد.

في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام أخرى، بأن هزات أرضية ضربت بعض المدن العراقية في شمالي ووسط البلاد.

وذكرت شبكة روسيا اليوم نقلا عن مراسلها أن سكان محافظات بغداد وأربيل والسليمانية ودهوك وصلاح الدين وكركوك، شعروا بهزات أرضية بعد منتصف الليل.

ولم تصدر السلطات العراقية حتى الآن أي بيان بشأن قوة درجات الهزات الأرضية.

زلزال المغرب المدمر

وياتي ذلك بعد يومان من الزلزال المدمر الذي ضرب عددا من مدن المغرب، موقعا آلاف القتلى والجرحى، ومخلفا أضرارا جسيمة في المباني السكنية والأثرية والمنشآت الحكومية.

ووفي آخر حصيلة أعلنتها وزارة الداخلية المغربية، فإن عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي بلغت شدته 7 درجات، بلغت 2122 حالة وفاة و 2421 إصابة، أكثر من نصفهم في حالة حرجة.

وحذر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، السكان في المغرب من العودة إلى منازلهم في مناطق وقوع الزلزال المدمر، خوفا من الهزات الارتدادية.

وأثر الزلزال المدمر على أكثر من 300 ألف شخص بمدينة مراكش المدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وفق منظمة الصحة العالمية.

وأصدر عاهل المغرب الملك محمد السادس، مساء السبت، سلسلة من التعليمات لمواجهة تداعيات الزلزال، شملت "تعزيز اﻟوﺳﺎﺋل وﻓرق اﻟﺑﺣث واﻹﻧﻘﺎذ ﻣن أﺟل ﺗﺳرﯾﻊ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻧﻘﺎذ وإﺟﻼء اﻟﺟرﺣﻰ، وتزوﯾد اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺗﺿررة ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﺷرب، وتوزيع ﺣﺻص ﻏذاﺋﯾﺔ وﺧﯾﺎم وأﻏطﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻛوﺑﯾن، واﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﺳرﯾﻊ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ"، وفق بيان صادر عن الديوان الملكي.