رادار الزلازل.. ماذا سجلت المحطات فى 24 ساعة؟

4 هزات أرضية سجلتها محطات الشبكة القومية للزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة، خلال الـ24 ساعة الماضية، كانت أبرزها بقوة 4.3 درجة خارج الحدود.

هزة أرضية بقوة 4.3 درجة.. عودة الزلازل في تركيا

أولى الهزات الأرضية التي سجلتها محطات الزلازل كانت في الساعة الخامسة و45 دقيقة، مساء أمس الإثنين، بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، حيث وقعت في البحر المتوسط على السواحل التركية، وكانت بعمق 74.3 كيلومتر، لتأتي هذه الهزة ضمن سلسلة الهزات الأرضية التي تشهدها الأراضي التركية منذ مطلع شهر فبراير الماضي، حينما شهدت زلزالا مُدمرا تأثرت به الأراضي السورية وخلّف خسائر كبيرة، حيث لقي أكثر من 50 ألف شخص مصرعهم في البلدين جراء الزلزال الذي بلغ نحو 7.8 درجة على مقياس ريختر.

أما الهزة الثانية التي سجلتها محطات الزلازل في الـ24 ساعة الأخيرة فكانت في جنوب سيناء بقوة 1.79 درجة، وعمق 17 كيلومترا، ووقعت في الساعة السابعة و7 دقائق مساء أمس.

وفي الساعة السابعة و43 دقيقة وقعت هزة أرضية جديدة في البحر الأحمر بقوة 2.3 درجة على مقياس ريختر، وكانت على عمق 18.29 كيلومتر.

ووقعت الهزة الأرضية الرابعة في الساعة الرابعة و18 دقيقة، فجر اليوم الثلاثاء، وسجلتها محطات الزلازل في جنوب سيناء، حيث بلغت قوتها 1.37 درجة، بينما كانت على عُمق 11.38 كيلومتر.

معهد الفلك: الهزات الأرضية أقل من 3 درجات تُعتبر ضعيفة

وتُصنف الهزات الأرضية التي تكون دون الـ3 درجات بأنها ضعيفة، حيث تأتي ضمن النشاط الزلزالي الطبيعي الذي لا يدعو للقلق، حسب تصريحات سابقة للدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.