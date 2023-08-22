الثلاثاء 22 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رادار الزلازل.. ماذا سجلت المحطات فى 24 ساعة؟

زلازل
زلازل

4 هزات أرضية سجلتها محطات الشبكة القومية للزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة، خلال الـ24 ساعة الماضية، كانت أبرزها بقوة 4.3 درجة خارج الحدود.

هزة أرضية بقوة 4.3 درجة.. عودة الزلازل في تركيا

أولى الهزات الأرضية التي سجلتها محطات الزلازل كانت في الساعة الخامسة و45 دقيقة، مساء أمس الإثنين، بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، حيث وقعت في البحر المتوسط على السواحل التركية، وكانت بعمق 74.3 كيلومتر، لتأتي هذه الهزة ضمن سلسلة الهزات الأرضية التي تشهدها الأراضي التركية منذ مطلع شهر فبراير الماضي، حينما شهدت زلزالا مُدمرا تأثرت به الأراضي السورية وخلّف خسائر كبيرة، حيث لقي أكثر من 50 ألف شخص مصرعهم في البلدين جراء الزلزال الذي بلغ نحو 7.8 درجة على مقياس ريختر.

أما الهزة الثانية التي سجلتها محطات الزلازل في الـ24 ساعة الأخيرة فكانت في جنوب سيناء بقوة 1.79 درجة، وعمق 17 كيلومترا، ووقعت في الساعة السابعة و7 دقائق مساء أمس.

وفي الساعة السابعة و43 دقيقة وقعت هزة أرضية جديدة في البحر الأحمر بقوة 2.3 درجة على مقياس ريختر، وكانت على عمق 18.29 كيلومتر.

ووقعت الهزة الأرضية الرابعة في الساعة الرابعة و18 دقيقة، فجر اليوم الثلاثاء، وسجلتها محطات الزلازل في جنوب سيناء، حيث بلغت قوتها 1.37 درجة، بينما كانت على عُمق 11.38 كيلومتر.

معهد الفلك: الهزات الأرضية أقل من 3 درجات تُعتبر ضعيفة

وتُصنف الهزات الأرضية التي تكون دون الـ3 درجات بأنها ضعيفة، حيث تأتي ضمن النشاط الزلزالي الطبيعي الذي لا يدعو للقلق، حسب تصريحات سابقة للدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

زلزال أخبار زلزال اليوم تركيا جنوب سيناء معهد الفلك

مواد متعلقة

معهد الفلك يُواصل تدريباته الصيفية لطلاب الجامعات (صور)

"دور معهد الفلك في الحد من المخاطر".. ندوة عن المعهد المصري في جامعة أردنية

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

الذرة الأوكراني بـ11300 جنيه.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

رئيس مدينة سيوة يناقش نسب تنفيذ أعمال الطرق الرئيسية تمهيدًا لإنهاء الرصف

الوطنية للانتخابات تُناقش التصورات الخاصة بالجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية

شواطئ الإسكندرية ترفع الراية الخضراء شرقًا والحمراء غربًا

طقس الإسكندرية اليوم.. حار رطب نهارًا والعظمى تسجل 31 درجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

إبراهيم داود

طه حسين بين المهنة والفن

منى رجب

آفاق جديدة لمستقبل الساحل الشمالى «الجميل»

وائل لطفي

مصر ومتلازمة الأخ الأكبر!

ماجد حبته

بيت التراث

الحسين عبدالرازق

نظرة لقانون البناء!

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

صور

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

قتيلة ومُصاب.. تفاصيل إطلاق النار على سيارة إسرائيلية بالقرب من جبل الخليل

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟