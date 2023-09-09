النواب العراقى يشكل لجنة لتقصى الحقائق حول الأحداث الأخيرة فى كركوك

قرر مجلس النواب العراقي، السبت، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة كركوك.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي في بيانها اليوم، إن المجلس قرر تشكيل لجنة لتقصي الحقائق مكونة من لجنة الأمن والدفاع البرلمانية بشأن أحداث محافظة كركوك الأخيرة.

وأضاف البيان أن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، وجّه لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان إلى زيارة محافظة كركوك بهدف تقصي الحقائق عن الأحداث التي وقعت فيها وعرض تقريرها على المجلس.

العراق: كركوك تنجو من الفتنة

وسبق أن أجرى رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اتصالات هاتفية مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وبافل طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، لبحث سبل تهدئة الأوضاع في كركوك، والتأكيد على ضرورة تفويت الفرصة عن كل محاولات زعزعة استقرار المدينة والإساءة إلى التعايش السلمي بين مختلف مكوناتها.

وكان قد تأجل إخلاء مقر العمليات المشتركة في كركوك، وتسليمه إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، بعد احتجاجات نظمها المجموعات العربية والتركمانية ضد هذا القرار، والذي اعتبروه تهديدًا لهوية المدينة وحقوقهم فيها بسبب تصعيد الأكراد على حساب العنصر العربي في المدينة.

وأثار هذا التصعيد رد فعل من جانب المجموعة الكردية، التي حاولت فض اعتصام المحتجين بالقوة، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وطالب رئيس الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق في هذه الأحداث، وإجراء التحقيقات اللازمة لملاحقة المسئولين عنها. كما دعا جميع الجهات السياسية والفعاليات الاجتماعية والشعبية إلى أخذ دورها في درء الفتنة والحفاظ على سلامة كافة أبناء كركوك.

وأوقفت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، تنفيذ قرار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي يقضي بإخلاء مقر قيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك من قبل القوات الأمنية.