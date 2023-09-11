لافروف: الاتصالات الروسية الهندية مستمرة على أعلى مستوى

قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، الأحد، إن الاتصالات على أعلى المستويات بين موسكو ونيودلهى ستستمر وسيتم الكشف عن تفاصيلها فى وقت لاحق.

وأضاف لافروف، فى مؤتمر صحفى عقب قمة مجموعة العشرين: "ستستمر الاتصالات رفيعة المستوى بين روسيا والهند بالطبع. ومع ذلك، أؤكد لكم أنه عندما يتفق الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودى على الاجتماع التالي، فإن هذا سيكون سيتم الإعلان عنها"، بحسب وكالة /تاس/.



وأضاف لافروف أن مؤتمر مجموعة العشرين سيعطى دفعة كبيرة لإصلاح كل من صندوق النقد الدولى ومنظمة التجارة العالمية.