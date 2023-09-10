الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاع يليق بنا" عرض مسرحي ضمن فعاليات مهرجان المسرح العربي

العرض المسرحي بمهرجان
العرض المسرحي بمهرجان المسرح العربي

نظمت إدارة مهرجان المسرح العربي في دورته الرابعة عرض مسرحي “والسراب..القاع يليق بنا” من إخراج الطالب محمد هاني السادات، ضمن  العروض المسرحية للطلاب غير المتخصصين وخارج التسابق داخل قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية.

صراع بين الإنسان والشيطان

وقال المخرج محمد هاني السادات إن العرض يحكي عن شخص يبحث داخل رحلته في الحياه وما آلت إليه من نجاح أو فشل، ويحدث صراع بين الإنسان والشيطان، لكنه ليس بالشكل التقليدي، لكنه جعل الشيطان والإنسان يواجهوا نفس المصير وهو النهاية، دون أن ينتصر أحد فيهم على الآخر مضيفًا أن العرض يكون ضمن فئة الديو دراما.

أضاف «السادات» في بيان الأحد، أن العرض لم يتناول هذا الصراع من منظور ديني، متابعًا أن الشيطان يغوي كل إنسان أيًا كان معتقده، معبرًا عن سعادته بالمشاركة في مهرجان المسرح العربي وأن الدورة الرابعة من المهرجان باسم الفنان ماجد الكدواني.

نموذج اخراج مشترك 

وتابع أنه يعشق التمثيل باللغة العربية الفصحى، لافتًا إلى أن العرض كان نموذج للإخراج المشترك أي أن يكون للعرض مخرجين في نفس الوقت، موضحًا أن من شاركه في الإخراج الطالب إبراهيم الجميل، متمنيًا أن يعمل مستقبلًا في السينما والمسرح.

العروض المسرحية بالمهرجان

وبدأت فعاليات الدورة الرابعة من المهرجان أمس السبت، بعرض مسرحي «سقوط موسيقي»، وتستمر حتى يوم الإثنين 18 سبتمبر، وهو نفس يوم حفل الاختتام الذي سيُعقد بمسرح سيد درويش.

العرض المسرحي بمهرجان المسرح العربي

العرض المسرحي بمهرجان المسرح العربي
العرض المسرحي بمهرجان المسرح العربي
العرض المسرحي بمهرجان المسرح العربي
العرض المسرحي بمهرجان المسرح العربي
العرض المسرحي بمهرجان المسرح العربي
العرض المسرحي بمهرجان المسرح العربي
مهرجان المسرح العربي العروض المسرحية قصر ثقافة الانفوشي الإسكندرية العروض المسرحية بالمهرجان ماجد الكدواني

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